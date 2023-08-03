Атака на Одещину: жителі Румунії заявили, що російські дрони летіли через їхню територію - ЗМІ

У міністерстві оборони Румунії стверджують, що загрози для них немає.

Російські дрони під час атаки порту в Ізмаїлі у ніч проти 2 серпня залітали на територію Румунії: місцеві жителі кажуть, що чули їхні звуки та бачили падіння одного із них. Румунське міністерство оборони це спростовує, проте планує посилити контроль на кордоні.

Про це пише Digi24.

Тудор Чернега, мер комуни Цеталкьой в Тульчі, Румунія, заявив, що місцеві жителі бачили, як російські безпілотники пролітали над їхніми будинками, а один з них впав у лісі. За словами мера, були розпочаті пошуки, але уламків безпілотника не було знайдено.

"Кілька місцевих жителів підтверджують, що безпілотники пролетіли по прямій лінії над будинками в Кеаталкьой. Страх дуже великий. Жодного розбитого безпілотника не було знайдено. Є свідчення деяких місцевих жителів, моряків, про те, що в лісі розбився дрон. Були проведені пошуки, але нічого не знайшли. Коли пішла чутка про те, що над нашою територією пролетів безпілотник, почалася паніка, тому що точність у них не дуже велика", - сказав мер.

Міністерство оборони відреагувало в понеділок після російської атаки поблизу румунського кордону. За словами міністерства, "на даний момент немає прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії".

Атака дронами у ніч проти 2 серпня

Російська терористична армія у ніч проти 2 серпня атакувала Україну іранськими дронами "шахед". Окупанти запустили по нашій державі 37 ударних безпілотників, з яких 23 вдалось збити.

В ОК "Південь" пояснили, що російські окупанти переключилися з атак по портах Великої Одеси на атаки по дунайських портах Одеської області, бо вишукують нову тактику для завдавання якомога більшої шкоди Україні.

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