Атака на порт Кавказ в РФ: пожежу на нафтобазі видно з супутників (фото, відео)

На нафтобазі згоріли три залізничні цистерни з мазутом.

У Краснодарському краї Росії заявили про атаку безпілотниками в ніч проти 31 травня. Дрони влучили по нафтобазі в порту Кавказ, що у Темрюкському районі.

Про це повідомили місцева влада і телеграм-канали.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що вночі одразу в кількох муніципалітетах було відбито масовану атаку безпілотників. Водноча у Міноборони Росії стверджують, що засоби ППО знищили та перехопили над Краснодарським краєм п’ять протикорабельних ракет "Нептун" та 29 безпілотників.

Однак, очевидно, були і влучання. Так, у Темрюкському районі внаслідок атаки загорілась нафтобаза в порту Кавказ. Там було пошкоджено і спалахнули три цистерни з нафтопродуктами. Також постраждали кілька працівників: їм надали медичну допомогу і життю усіх нічого не загрожує. Решту працівників було евакуйовано.

Згодом пабліки повідомили, що пожежу на нафтобазі у було ліквідовано. Згоріли три залізничні цистерни з мазутом.

Пожежа на нафтобазі в російському порту Кавказ / Фото: телеграм-канали

Пожежа на нафтобазі в російському порту Кавказ / Фото: телеграм-канали

Пожежа на нафтобазі в російському порту Кавказ / Фото: телеграм-канали

Як повідомила моніторингова група телеграм-каналу "Крымский ветер", пожежу в порту Кавказ було видно з супутників.

Пожежа на нафтобазі в російському порту Кавказ / Фото: телеграм-канали

Пожежа на нафтобазі в російському порту Кавказ / Фото: телеграм-канали

У пабліку виклали зображення, де стрілкою показано вогнище від пожежі на нафтобазі, яке визначається супутником.

Вогнище пожежі на нафтобазі в російському порту Кавказ / Фото: телеграм-канали

Згодом моніторингова група уточнила дані щодо пожежі в порту. Виявилося, що вогнищ займання було два, друге – за межами нафтобази. Можливо, це був спалах на території від уламків.

Пожежа на нафтобазі в російському порту Кавказ / Фото: телеграм-канали

Дрони атакували порт Кавказ у РФ, там загорілась нафтобаза – відео

Нагадаємо, в ніч проти 31 травня в окупованому Криму в районі Керчі були чутні вибухи. Пізніше в місцевих чатах повідомили, що горить порт Кавказ у Краснодарському краї РФ.

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