Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Атака на посольство США та виступ Меланії Трамп на Радбезі ООН: головні новини ночі 3 березня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Трамп слідкує за атакою на Іран

Трамп слідкує за атакою на Іран / © White House

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 березня 2026 року:

  • В іранському "шахеді", який поцілив в британську авіабазу на Кіпрі, виявили російську радіоелектронну CRPA-антену "Комета" Читати далі –>

  • Меланія Трамп у Радбезі ООН назвала освіту й ШІ “ключем до миру” Читати далі –>

  • "Ми ще з ностальгією згадаємо 2025": Берлінська попередила про тисячі автономних дронів над Україною Читати далі –>

  • У Саудівській Аравії атакували посольство США: пролунали вибухи, спалахнула пожежа Читати далі –>

  • Трамп пригрозив жорсткою відповіддю на атаку посольства США в Саудівській Аравії Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

