Атака на посольство США та виступ Меланії Трамп на Радбезі ООН: головні новини ночі 3 березня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 березня 2026 року:
В іранському "шахеді", який поцілив в британську авіабазу на Кіпрі, виявили російську радіоелектронну CRPA-антену "Комета" Читати далі –>
Меланія Трамп у Радбезі ООН назвала освіту й ШІ “ключем до миру” Читати далі –>
"Ми ще з ностальгією згадаємо 2025": Берлінська попередила про тисячі автономних дронів над Україною Читати далі –>
У Саудівській Аравії атакували посольство США: пролунали вибухи, спалахнула пожежа Читати далі –>
Трамп пригрозив жорсткою відповіддю на атаку посольства США в Саудівській Аравії Читати далі –>