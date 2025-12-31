ТСН у соціальних мережах

Трамп відреагував на "атаку" на резиденцію Путіна — репостнув новину, яка не сподобається Москві

Трамп репостнув новину про те, що саме Росія блокує шлях до миру.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Трамп репостнув новину, де Росію звинувачують у блокуванні миру / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп викликав хвилю обговорень у соцмережах, зробивши репост публікації із заголовком: «Заява про „атаку“ на Путіна показує, що саме РФ стоїть на заваді миру».

Про це свідчать дії Трампа у соцмережі Truth Social.

Цей крок стався на тлі напружених переговорів у Мар-а-Лаго та спроб Кремля змінити переговорні позиції.

Нагадаємо, днями Росія виступила із заявою про нібито українську атаку дронів на одну з резиденцій очільника Кремля Володимира Путіна.

Україна офіційно спростувала ці звинувачення, назвавши їх провокацією та «черговою брехнею РФ», мета якої — виправдати нові удари по українських містах та заблокувати дипломатичний прогрес.

Раніше Трамп заявляв, що був «розлючений» повідомленнями про атаку, які він отримав безпосередньо від Путіна під час телефонної розмови.

