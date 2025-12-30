"Атака" на резиденцію Путіна: в ISW спростували заяви Лаврова

Володимир Путін / © Getty Images

Гучні заяви російського керівництва про нібито замах на диктатора Володимира Путіна виявилися черговим елементом інформаційної війни. Аналітики проаналізували ситуацію навколо повідомлень про «атаку» на резиденцію глави Кремля на Валдаї та дійшли висновку, що доказів такого удару просто не існує.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW звертають увагу на те, що будь-яка реальна атака українських дронів на території Росії миттєво потрапляє у соціальні мережі. Зазвичай у відкритому доступі з’являються відео з геолокацією, кадри роботи ППО, фото пожеж або диму.

«У випадку з нібито ударом поблизу резиденції Путіна ISW не зафіксував жодного такого відео або повідомлень, що підтверджували б заяву Лаврова», — наголошують експерти.

Також відсутні коментарі місцевих чиновників або повідомлення у регіональних медіа про пошкодження, що є нетиповим для реальних інцидентів. Російське опозиційне видання Sota опитало жителів Валдая — ніхто з них не чув роботи протиповітряної оборони тієї ночі.

Ще одним доказом фейковості заяви є плутанина у свідченнях самих росіян. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про атаку 89 (за іншими даними 91) безпілотників на резиденцію.

Водночас офіційне зведення Міністерства оборони РФ повідомляло лише про 47 збитих дронів у ніч із 28 на 29 грудня над різними регіонами. Причому жоден із них, згідно зі звітом військових, не був збитий над Новгородською областю, де розташований Валдай.

«Заяви Лаврова не узгоджуються з повідомленнями Міноборони РФ, що підриває достовірність твердження», — підкреслили в ISW.

Чому атака «технічно неможлива»

Експерти також сумніваються у технічній можливості непомітного прориву такої кількості дронів до одного з найбільш охоронюваних об’єктів у Росії. З 2022 року до серпня 2025 року Росія суттєво посилила оборону Валдая, збільшивши кількість систем ППО з двох до дванадцяти одиниць.

Аналітики припускають, що успішний удар міг би статися лише через «диво» або «цілеспрямоване потурання військового командування», що виглядає малоймовірним.

Президент України Володимир Зеленський миттєво відреагував на звинувачення Москви, назвавши їх «черговою брехнею РФ». На його думку, Лавров вигадав «удар по Путіну» з конкретною метою — виправдати майбутні терористичні атаки на українські міста.

Зеленський підкреслив, що Росія може готувати масовані удари по Києву, прикриваючись вигаданою «помстою», та закликав західних партнерів посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити війну, а не шукати приводи для ескалації.

Нагадаємо, у США розкритикували президента Дональда Трампа за реакцію на заяви Росії про нібито атаку українських дронів на резиденцію Володимира Путіна. Член Палати представників Конгресу США Дон Бекон закликав Трампа та його команду перевіряти факти перед тим, як робити публічні висновки, наголосивши, що Кремль неодноразово поширював неправдиву інформацію. Водночас сам Трамп визнав, що не має підтверджених доказів такої атаки та допускає, що її могло не бути.