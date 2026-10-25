Атака на Росію 25 жовтня

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Упродовж цієї ночі Сили оборони України провели серію результативних атак по об’єктах у різних куточках Росії. За інформацією моніторингових каналів, вибухи лунали у Бєлгороді, а також у глибокому тилу РФ — в Омську та Пермському краї.

Атака на Росію 25 жовтня: куди прилетіло

Основний удар у Бєлгороді припав на місцевий торгівельно-розважальний центр «Мега-Грінн». Це масштабний комплекс площею близько 163 тисяч квадратних метрів, де розташовані понад 200 магазинів, супермаркет, ресторани, кінотеатр та численні розважальні зони. Унаслідок масованої атаки БпЛА, яка триває в регіоні, у центрі міста спалахнула пожежа.

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Атака на ТРЦ відбулася вночі, тож всередині не було відвідувачів, на відміну від дій росіян, які атакують громадські місця вдень чи ввечері, аби завдати якомога більшої кількості жертв. Обраний час для атаки на російський ТРЦ дозволив уникнути загибелі чи поранення мирних людей.

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Крім усього, від наслідків роботи російської ППО відомо про руйнування житлової забудови.

За повідомленням губернатора Бєлгородської області Олександра Шуваєва, станом на 09:30 ранку у Бєлгороді відомо про двох загиблих чоловіків, 13 поранених та кілька пошкоджених багатоквартиних будинків. Частина міста після атаки залишилася без опалення.

Водночас українські безпілотники дедалі частіше дістаються цілей у глибокому тилу держави-агресорки, долаючи відстань у 3 000 кілометрів і більше. Зокрема, під ударом опинився Омськ, де палає один із найбільших хімічних заводів РФ.

Очевидці зафіксували цікаву деталь — дрон влучив у високовольтну опору ЛЕП. Наразі невідомо, чи є це випадковістю ЗСУ або ж спланованою операцією.

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Гучно було й на території Пермського краю. Там під прицілом опинилося хіміко-металургійне підприємство «АВИСМА» у Березниках. Це критично важливий об’єкт для оборонки Росії, адже його титанові сплави активно застосовуються у виробництві російських військових літаків, авіаційних двигунів, а також ракетної та космічної техніки.

Атаки на РФ: останні новини

Нагадаємо, 23 жовтня у Росії відбулися удари по стратегічних об’єктах у Нижньогородській області та Пермському краї. У напрямку Москви, за словами мера Собяніна, летіло 155 безпілотників.

Під приціл потрапив дата-центр податкової служби у місті Городець — один із двох ключових об’єктів, де зберігаються дані державних реєстрів і основні податкові бази.

Крім того, під удар потрапив великий хімічний виробничий комплекс «Азот» АТ «ОХК „Уралхім“ у Березниках Пермського краю, що охоплює площу близько 140 гектарів та містить близько 90 виробничих корпусів.

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