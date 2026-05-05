Світ
1426
1 хв

Атака на російські міста та підготовка до параду 9 травня: головні новини ночі 5 травня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Олена Кузьмич
Кремль

Кремль / © Pixabay

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 травня 2026 року:

  • Підготовка до параду 9 травня у Москві: блокпости, обмеження Мережі та снайпери на Кремлі Читати далі –>

  • У Ленінградській області РФ заявили про атаку дронів: під удар міг потрапити Кіришський нафтопереробний завод Читати далі –>

  • Ракетна небезпека у РФ: вперше сигнал оголосили за 2000 км від України Читати далі –>

  • У Росії масово обмежили роботу аеропортів: у 15 містах призупинили рейси Читати далі –>

  • У Чебоксарах повідомляють про удар ракетою "Фламінго" по підприємству військової навігації РФ (відео, фото) Читати далі –>

