Атака на судно обернулася катастрофою: величезна нафтова пляма вкрила узбережжя Ірану

Нафтова пляма на морі / © Е-Крим

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Після атаки Ірану на балкер Minoan Pioneer біля берегів Оману стався масштабний витік пального.

Про це повідомляє BBC.

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3 серпня охоронна компанія Vanguard, яка спеціалізується на безпеці судноплавства, повідомила про удар снарядом по балкеру Minoan Pioneer під прапором Ліберії поблизу Оману.

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За наступний тиждень витік пального з пошкодженого судна поширився на значну частину протоки. А 10 серпня на перевірених відеозаписах зафіксували густу чорну нафту вже на пляжах острова Кешм.

Супутникові знімки свідчать, що площа нафтової плями перевищила 300 квадратних кілометрів. Це територія, співмірна з понад 40 тисячами футбольних полів.

«Це те, що я назвав би масштабним розливом нафти», — сказав Джон Амос, керівник компанії супутникового екологічного моніторингу SkyTruth.

Він оцінив обсяг витоку у «значно більше» 100 тисяч американських галонів, або близько 380 тисяч літрів.

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Іран заперечує свою причетність до атаки на Minoan Pioneer. У Тегерані заявили, що джерелом забруднення є «іноземне вантажне судно».

Водночас аналітики судноплавної галузі вважають, що за ударом, найімовірніше, стояв саме Іран. Самір Мадані, співзасновник компанії морської розвідки TankerTrackers.com, назвав атаку та спричинений нею розлив «раною, яку Іран завдав сам собі».

Він зазначив, що в цьому районі вже неодноразово атакували судна, які користувалися маршрутом поблизу Оману.

Екологи попереджають, що масштабний розлив може завдати серйозної шкоди дикій природі, заповідним екосистемам та рибальським громадам навколо Кешму.

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Острів відомий своїми мангровими лісами, кораловими рифами та місцями гніздування яструбиних черепах — виду, який перебуває під загрозою зникнення.

Доктор Кейван Хоссейні, експерт з енергетики та довкілля Саутгемптонського університету, назвав місце забруднення «дуже тривожним» через високу чутливість місцевих екосистем.

Водночас Амос застеріг, що видима на поверхні моря нафта може бути лише «верхівкою айсберга». За його словами, важчі фракції забруднення осідають на морському дні та, залежно від умов, можуть залишатися там протягом багатьох років.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 14 серпня, заявив про намір оголосити Ормузьку протоку «територією Сполучених Штатів» після завершення війни з Іраном.

Ми раніше інформували, що Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило про атаку на два судна державної нафтової компанії ADNOC під час їхнього проходження через Ормузьку протоку.

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