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Атака на Таганрог тривала понад 2 години: є влучання по військовому аеродрому поруч - оглядач

Атака на Таганрог тривала понад 2 години: є влучання по військовому аеродрому поруч - оглядач

Дрони атакували російське місто. / Фото: Associated Press

Відбулося масове падіння уламків безпілотника.

Атака дронів на російський Таганрог тривала понад 2 години. Пролунало понад 30 вибухів. 

Про це повідомляє оглядач Петро Андрющенко у повідомленні у соцмережах. 

Основний результат на землі зафіксовано в селі Новобессергенівка Неклинівського району Таганрогу поруч з військовим аеродромом. Тут масове падіння уламків. 

Також джерела повідомляють про влучання по військовому аеродрому поруч 

"Через влучну та лагідну для населення роботу російської ППО було пошкоджено майно місцевих жителів: вибиті вікна, пошкоджено дахи та стіни житлових будинків, а також постраждали автомобілі", - йдеться у повідомленні. 

Раніше стало відомо, що поблизу бази Північного флоту Росії сталися два вибухи.

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