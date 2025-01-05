Атака дронів на російський Таганрог тривала понад 2 години. Пролунало понад 30 вибухів.

Про це повідомляє оглядач Петро Андрющенко у повідомленні у соцмережах.

Основний результат на землі зафіксовано в селі Новобессергенівка Неклинівського району Таганрогу поруч з військовим аеродромом. Тут масове падіння уламків.

Також джерела повідомляють про влучання по військовому аеродрому поруч

"Через влучну та лагідну для населення роботу російської ППО було пошкоджено майно місцевих жителів: вибиті вікна, пошкоджено дахи та стіни житлових будинків, а також постраждали автомобілі", - йдеться у повідомленні.

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Раніше стало відомо, що поблизу бази Північного флоту Росії сталися два вибухи.

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