Відбулося масове падіння уламків безпілотника.
Атака дронів на російський Таганрог тривала понад 2 години. Пролунало понад 30 вибухів.
Про це повідомляє оглядач Петро Андрющенко у повідомленні у соцмережах.
Основний результат на землі зафіксовано в селі Новобессергенівка Неклинівського району Таганрогу поруч з військовим аеродромом. Тут масове падіння уламків.
Також джерела повідомляють про влучання по військовому аеродрому поруч
"Через влучну та лагідну для населення роботу російської ППО було пошкоджено майно місцевих жителів: вибиті вікна, пошкоджено дахи та стіни житлових будинків, а також постраждали автомобілі", - йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що поблизу бази Північного флоту Росії сталися два вибухи.
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