Атака на Валдай видається дивною: Вітакер про удар по дачі Путіна

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер / © Associated Press

У Вашингтоні скептично ставляться до заяв Кремля про те, що Україна нібито намагалася атакувати дронами резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox Business.

«Недоречний» момент для удару

Вітакер підкреслив, що наразі розвідка США та союзників ще перевіряє інформацію, чи дійсно атака мала місце. Однак логіка подій, на його думку, свідчить про інше.

«Мені здається трохи недоречним бути так близько до мирної угоди — а Україна дійсно хоче укласти мирну угоду — і потім робити щось, що може бути розцінене як необачне або неконструктивне», — зазначив посол.

Водночас дипломат нагадав, що агресія триває з боку Росії.

«Україна отримує удари дронів і ракет по своїй столиці щоночі. І все, що вони можуть робити — це відбиватися», — додав Вітакер.

Угода готова на 95%

Коментуючи перебіг переговорів, Вітакер озвучив дуже оптимістичні цифри. За його словами, сторони значно зблизили позиції.

«Ми чуємо, що угода готова на 90–95%. Це фантастика. Єдина людина, яка могла посадити обидві сторони за стіл і, що найважливіше, утримати їх там — це президент Трамп», — заявив він.

Головні перешкоди

За словами посла, питання гарантій безпеки — як від «коаліції охочих», так і від США — вже фактично вирішені. Каменем спотикання залишаються територіальні питання:

Де саме пройде лінія розмежування?

На яку відстань мають відійти війська?

Хто контролюватиме дотримання режиму тиші?

«Це дуже складно і вимагає деталізації… Якщо ми отримаємо мирну угоду, яка протримається лише кілька днів — це взагалі не угода», — підсумував Вітакер.

Нагадаємо, інформацію про нібито масовану атаку українських дронів на резиденцію Путіна на Валдаї поставили під сумнів не лише аналітики, а й безпосередні очевидці. Жителі найближчого до резиденції міста заявили, що не помітили жодних ознак бойових дій у ніч проти 29 грудня.