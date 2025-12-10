Атака на Воронеж і Бєлгород: у російських містах проблеми зі світлом

Атака на Росію / © ТСН.ua

Увечері в середу, 10 грудня, у прикордонних з Україною російських обласних центрах лунали вибухи. Повідомляється про ракетно-дронову атаку, внаслідок якої виникли перебої з електропостачанням.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

У Воронезькій області РФ оголосили про небезпеку удару ракетами та безпілотниками. Через кілька хвилин після оголошеної тривоги місцеві жителі почули вибух, після чого в окремих районах міста почалися перебої зі світлом та водою.

При цьому росіяни повідомляють, нібито збили аж 17 ракет.

Губернатор регіону Олександр Гусєв пізніше повідомив про одну збиту ракету на підльоті до міста, уламки якої пошкодили кілька багатоповерхівок в одному з районів Воронежа.

До місця події прибули автобуси для евакуації мешканців. В одному з будинків нібито обвалилася сходова клітка.

Вулицю перекрили, під’їзд до пошкоджених будинків заборонено.

Також повідомляється про пожежу в неназваній «адміністративній будівлі».

«Крім того, через пошкодження лінії електропередач спостерігаються перебої в електропостачанні кількох вулиць. Також уламками було пошкоджено технологічні елементи мереж теплопостачання. У низці багатоквартирних будинків у лівобережній частині міста та в кількох будинках у правобережній частині може спостерігатися зниження температури теплоносія», — написав губернатор Воронезької області у соцмережах.

У місті Бєлгороді повідомляють про черговий «приліт» по місцевій ТЕЦ.

Місцева влада традиційно повідомляє про падіння «уламків» безпілотника, які призвели до пошкодження приватного будинку та двох автомобілів.

Очевидці стверджують, що стався спалах в районі Бєлгородської ТЕЦ, після чого зникло світло в довколишніх будинках.

Про атаку безпілотників повідомляли також на Курщині. Зокрема, йшлося про збитий БпЛА біля міста Желєзногорська.

Нагадаємо, сьогодні, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, який належить до «тіньового флоту» РФ.