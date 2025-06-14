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Атака на Запоріжжя та обстріл Іраном Ізраїлю: головні новини ночі 14 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 червня 2025 року:
Іран випустив другу хвилю ракет по Ізраїлю Читати далі –>
Іран атакуватиме регіональні бази будь-якої країни, яка захищатиме Ізраїль — CNN Читати далі –>
У столиці Ірану палає міжнародний аеропорт (відео) Читати далі –>
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