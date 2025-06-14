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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Атака на Запоріжжя та обстріл Іраном Ізраїлю: головні новини ночі 14 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ізраїль

Ізраїль / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 червня 2025 року:

  • Іран випустив другу хвилю ракет по Ізраїлю Читати далі –>

  • Іран атакуватиме регіональні бази будь-якої країни, яка захищатиме Ізраїль — CNN Читати далі –>

  • У столиці Ірану палає міжнародний аеропорт (відео) Читати далі –>

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  • У Запоріжжі ліквідовують наслідки російської атаки (фото) Читати далі –>

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