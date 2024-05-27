Атака на заправну станцію в Орловській області: ЗМІ назвали, хто за цим стоїть (фото)

Паливно-заправну станцію в Орловській області Росії в ніч проти 27 травня атакували безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на співрозмовника у Силах безпеки й оборони України.

Нагадаємо, раніше росіяни заявили, що в ніч проти 27 травня безпілотники "впали" на території Лівенської нафтобази в Орловській області.

Водночас губернатор Андрій Кличков писав, що під час "масованої атаки" на Орловську область сталося "падіння БпЛА" на територію паливно-заправної станції в місті Лівни. Там була пошкоджена частина фасаду адміністративної будівлі.

"Співрозмовник підтвердив, що це – робота дронів ГУР. Наслідки атаки уточнюються", – вказали в LIGA.net.

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Атака дронами на паливно-заправну станцію в Орловській області / Фото: російські телеграм-канали

Атака дронами на паливно-заправну станцію в Орловській області / Фото: російські телеграм-канали

Атака дронами на паливно-заправну станцію в Орловській області / Фото: російські телеграм-канали

Атака дронами на паливно-заправну станцію в Орловській області / Фото: російські телеграм-канали

Атака дронами на паливно-заправну станцію в Орловській області / Фото: російські телеграм-канали

До слова, "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в ГУР також повідомила, що дрон ГУР атакував російську РЛС дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області.

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