Атака на завод "Іскандерів": що відомо про удар по Воткінську

Наразі масштаби пошкоджень Воткінського заводу невідомі / © Associated Press

Пізно ввечері, 20 лютого, в російській Удмуртії почали масово з’являтися повідомлення про гучні вибухи у місті Воткінськ.

На тлі цього в аеропорту Іжевська тимчасово запровадили обмеження на зліт і приземлення. Російські ресурси пов’язують рішення із загрозою застосування БпЛА.

У Мережі також обговорюють можливе ураження оборонного підприємства у Воткінську.

Йдеться про Воткінський завод, розташований приблизно за 1400 км від кордону з Україною. За даними OSINT-джерела, зафіксовано влучання у виробничі цехи. Згідно з інформацією, оприлюдненою на ресурсах, пов’язаних із воєнною розвідкою України, на цьому підприємстві виробляють ракети «Тополь», «Ярс», «Іскандер-М» та «Орешнік».

Стратегічне оборонне підприємство перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Австралії, Японії та України. Попри це, за даними журналістських розслідувань, від початку повномасштабної війни завод розширив виробництво та закупив додаткове обладнання, переважно з Китаю.

Російська сторона традиційно заявляє про роботу ППО та «відбиття атаки», деталей щодо наслідків не наводить.

Раніше повідомлялося, що в місті Нефтегорськ було гучно. За попередніми даними, під удар міг потрапити місцевий газопереробний завод.