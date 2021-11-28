Атака "Омікрону": Ізраїль на два тижні закриє кордони для всіх іноземців

Атака "Омікрону": Ізраїль на два тижні закриє кордони для всіх іноземців

Раніше в Ізраїлі виявили одного пацієнта з "Омікроном".

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення тимчасово закрити в'їзд у країну для всіх іноземців, щоб стримати поширення нового штаму COVID-19 "Омікрон".

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Очікується, що рішення остаточно буде затверджено в неділю і набуде чинності ніч на 29 листопада. Заборона на в'їзд діятиме два тижні.

Ізраїль став першою у світі країною, яка закрила кордони через новий штам.

Раніше в Ізраїлі виявили одного пацієнта з "Омікроном". Ще семеро людей з підозрою на цей штам проходять перевірку.

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Прем'єр країни Нафталі Беннет вирішив запровадити суворіші правила для тестування та самоізоляції ізраїльтян, які прибувають на батьківщину з-за кордону. Жителям Ізраїлю поки що, за деякими винятками, буде заборонено відвідувати десятки африканських країн, де, на думку Ізраїлю, активно поширюється новий вид коронавірусу.

Уряд запровадив деякі додаткові обмеження на масові заходи країни. Вони торкнуться невакцинованих мешканців.

А ізраїльським спецслужбам знову дозволять відстежувати дані, що передаються мобільними телефонами громадян, щоб визначати, хто контактував з людьми, які заразилися коронавірусом.

Зазначимо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон" як занепокоєння. Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров'я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанта у хворих на COVID-19 збільшується

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