"Атака" пінгвінами станції "Академік Вернадський": науковці пояснили, чому збільшилась популяція (фото)

Цього року українська антарктична станція "Академік Вернадський" опинилась в "облозі" величезної кількості пінгвінів.

Колонія пінгвінів, яка оселилася поблизу української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді значно збільшилась. Національний антарктичний центр каже, що причина зростання популяції птахів біля станції природна.

Співробітники станції також наголосили, що інформація про риття захисних ровів у снігу від пінгвінів, була насправді жартом.

Вони пояснили, що на станції тепла, проте сніжна зима, тому було багато снігу.

"І ми тропу до пірсу, яким ми користуємось під час морських досліджень, мусимо прочищати, щоб було зручно підходити човном, і виконувати морську програму біологічних досліджень", - розповіли науковці.

Так, раніше пінгвіни на цю частину материка заходили зрідка. Науковці пояснили, що ж змінилось.

До 2007 року субантарктичні пінгвіни, яких зараз найчастіше можна побачити на фото біля станції, взагалі не гніздилися біля "Академіка Вернадського". Головною причиною цього вчені вважають пізнє розмерзання вод навколо острова Галіндез, де розташована станція. Морози, зареєстровані в цій місцевості, доходили до позначки -20 С⁰ і нижче. Через наявність криги пінгвіни не могли ефективно полювати і обирали території північніше, де крига не застоювалася.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

У зв’язку з потеплінням в районі Західного узбережжя Антарктичного півострова субантарктичні пінгвіни ринули на південь.

Перші їхні гнізда з’явилися 2007 року на мисі Марина-Пойнт поблизу станції. Від 2011-го до 2022 року кількість гнізд субантарктичних пінгвінів на острові біля "Академіка Вернадського". зросла у понад 6 разів (220 гнізд 2011 р. порівняно з 1434 гніздами 2022 р.) А 2020 рік став рекордним – майже 1800 гнізд.

Торік через велику сніжність навесні (коли місця гніздування в низинах стали непридатними) та ростом своєї ж чисельності пінгвіни стали "скелелазами". Вони оселилися на колись недосяжних для них скелях в районі Пінгвін-Пойнта, а також на куполі Говорухи – домінівній височині острова. Так ці птахи значно розширили ареал свого проживання. Така ж ситуація і цього року.

Зі збільшенням кількості пінгвінів природа на острові Галіндез почала стрімко мінятись.

Фото: Сергій Глотов

Фото: Сергій Глотов

"Експансія миловидних створінь призводить до накопичення значних кількостей посліду, що випалює різноманітну до того рослинність та призводить до її збіднення. Проте, якщо знову температури будуть падати, органіка, яку пінгвіни залишили, поступово розкладеться і дасть життя новому, ще різноманітнішому угрупованню", - пояснює Антарктичний центр.

Велика кількість птахів біля станції приносить певні незручності полярникам.

"Звичайно, полярники люблять усіх представників антарктичної природи. Але іноді жаліються, що за такої кількості пінгвінів-сусідів маєш відчуття, наче живеш на птахофабриці - і за запахами, і за звуками".

Зміна кількості популяції субантарктичних пінгвінів наразі одна з небагатьох чітко задокументованих реакцій природи на останні зміни клімату в регіоні. Тому це питання перебуває в епіцентрі уваги українських вчених.

Нагадаємо, нещодавно полярники з "Академіка Вернадського" опублікували в соцмережі жартівливе повідомлення про те, що пінгвіни "атакують" станцію.

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