Атака по аеродрому в Курську: ліквідовано одного з керівників авіаполку (фото)

Ліквідований був заступником командира 14 винищувального авіаполку з військово-політичної роботи.
Внаслідок вересневої атаки безпілотниками по аеродрому в Курській області біля села Халіно було ліквідовано російського підполковника Олександра Галя, який брав участь у війні проти України.
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, відомий як "Штірліц".
"Успішно демобілізований: підполковник Галь Олександр, заступник командира 14-го винищувального авіаційного полку з військово-політичної роботи. 24 вересня при атаці БПЛА на аеродром Курськ – Східний, Халіно", – йдеться в заяві українського офіцера.
Водночас донецький блогер Necro Mancer написав у Мережі, що російський підполковник "на аеродромі в Халіно потикав паличкою БПЛА і помер".
Читайте провідні новини дня:
- Дикий озвучив втрати України у війні з Росією
- В Україні хочуть мобілізувати ще одну категорію громадян: “100 тисяч можна забрати на фронт”
- "Я тебе віддам на кілька днів кадирівцям": українці розповіли моторошні історії про російський полон
Олександр Галь – біографія
Олександр Галь народився 1 січня 1975 року в селищі Солнцево Курської області. Під час служби в армії був механіком радянського винищувача МіГ-23. Закінчив Армавірське вище військове червонопрапорне училище льотчиків. Після навчання брав участь у російських операціях у Сирії.
Галь також брав участь у війні проти України від першого дня повномасштабного вторгнення РФ. Підполковник здійснив понад 60 бойових вильотів.
Атака по Курському аеродрому 24 вересня
Нагадаємо, 24 вересня в аеродромі Халіно в Курській області пролунали вибухи і повідомлялося про влучання безпілотників.
Джерела в ГУР повідомляли, що внаслідок атаки було знищено керівництво 14 гвардійського винищувального авіаполку РФ ім. Жданова.
Читайте також: