Атака по аеродрому в Курську: ліквідовано одного з керівників авіаполку (фото)

Ліквідований був заступником командира 14 винищувального авіаполку з військово-політичної роботи.

Внаслідок вересневої атаки безпілотниками по аеродрому в Курській області біля села Халіно було ліквідовано російського підполковника Олександра Галя, який брав участь у війні проти України.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, відомий як "Штірліц".

"Успішно демобілізований: підполковник Галь Олександр, заступник командира 14-го винищувального авіаційного полку з військово-політичної роботи. 24 вересня при атаці БПЛА на аеродром Курськ – Східний, Халіно", – йдеться в заяві українського офіцера.

Водночас донецький блогер Necro Mancer написав у Мережі, що російський підполковник "на аеродромі в Халіно потикав паличкою БПЛА і помер".

Російський підполковник Олександр Галь / Колаж

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Олександр Галь – біографія

Олександр Галь народився 1 січня 1975 року в селищі Солнцево Курської області. Під час служби в армії був механіком радянського винищувача МіГ-23. Закінчив Армавірське вище військове червонопрапорне училище льотчиків. Після навчання брав участь у російських операціях у Сирії.

Галь також брав участь у війні проти України від першого дня повномасштабного вторгнення РФ. Підполковник здійснив понад 60 бойових вильотів.

Атака по Курському аеродрому 24 вересня

Нагадаємо, 24 вересня в аеродромі Халіно в Курській області пролунали вибухи і повідомлялося про влучання безпілотників.

Джерела в ГУР повідомляли, що внаслідок атаки було знищено керівництво 14 гвардійського винищувального авіаполку РФ ім. Жданова.

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