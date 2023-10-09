Атака по ХАМАСу: з’явилося відео з наслідками нічних ударів Ізраїлю по Сектору Гази

Армія оборони Ізраїлю заявила, що уразила понад 500 цілей палестинських бойовиків ХАМАС під час нічної атаки по Сектору Гази. Наслідки ударів були зафіксовані на відео.

Відповідний ролик із наслідками атаки по Сектору Гази в ніч проти 9 вересня був опублікований у Мережі.

На відео з Сектора Гази зафіксовані руйнування після нічних ударів з боку ізраїльського ЦАГАЛу. Зокрема, видно зруйновані житлові району та головну мечеть, розтрощені автомобілі. Вулиці вкриті завалами будівель, під якими місцеві жителі шукають можливих постраждалих.

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Ізраїльська армія стверджує, що уразила понад 500 цілей ХАМАСУ, включаючно з його військовими активами.

За даними Al Jazeera, в Секторі Гази загинули понад 500 людей, ще майже 3000 були поранені.

Атаковані 500 цілей ХАМАСу: відео з наслідками нічної атаки Ізраїлю по Сектор Гази

Ситуація в Ізраїлі 9 жовтня

Вранці 9 жовтня в Ізраїлі повідомили, що армія держави продовжує завдавати ударів по Сектору Гази. Армія оборони Ізраїлю вдарила по трьох ракетних установках, командних пунктах ХАМАСУ, уразила кілька висотних веж і мечеть з озброєнням бойовиків, а також три їхні тунелі на півночі Гази. В Ізраїлі бої тривають у кібуцах Беер, Кфар-Аза, Нірім і Алумім: там зачищають бойовиків.

Речник Армії оборони Ізраїлю повідомив, що держава повернула під контроль усі райони на кордоні із Сектором Газа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Перша частина війни закінчується!" Армія Ізраїлю повернула контроль над усіма містами!

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