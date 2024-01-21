Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Атака по Іл-22 над Азовським морем: ЗСУ "задвохсотили" командира судна

Атака по Іл-22 над Азовським морем: ЗСУ "задвохсотили" командира судна

Російський літак Іл-22М / Фото: Вікіпедія

Літак в Анапі посадив другий пілот.

Під час атаки на російський Іл-22 над Азовським морем командир судна майор Клімов Віктор отримав осколкові поранення та по дорозі до Анапи "задвохсотився".

Про це пише телеграм-канал Крымский ветер, це підтверджують у Росії.

За повідомленнями пропагандистів, підбитий літак окупантів зміг долетіти до аеродрому, але не всі із екіпажу вижили. Командир бомбардувальника помер у повітрі черех отримання поранення. Літак посадив другий пілот.

Нагадаємо, 14 січня з'явилася інформація про збиття літака-розвідника РФ А-50 і підбиття Іл-22М над Азовським морем. Згодом у ЗСУ підтверидили знищення російських літаків. За даними українського журналіста, на російських літаках А-50 та Іл-22М11 перебувало щонайменше 25 військових. Щонайменше двоє з них - у званні "полковник".

Провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація