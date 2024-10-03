Атака по Курській АЕС: в українській РНБО спростували заяви росіян

В Україні наголосили, що ніхто не бив по АЕС, і що в цьому немає жодної доцільності.

Інформація від росіян про начебто удар по Курській АЕС із систем HIMARS є брехнею.

Про це керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко написав у Мережі.

Коваленко наголосив, що росіяни "вкинули" брехливу інформацію про удар по Курській АЕС з HIMARS.

"Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко", – пояснив керівник ЦПД.

Він наголосив, що цей вибух нічого спільного з атакою на Курську АЕС не має.

Зауважимо, у російських телеграм-каналах поширюються заяви про те, що начебто чотири ракети та дрон намагалися 3 жовтня атакувати Курську АЕС. Стверджується про збиту ціль, яка впала за 5 км від станції.

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