ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ на Дніпро та бажання Трампа отримати Гренландію: головні новини ночі 7 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 січня 2026 року:

  • Росія атакувала житлові будинки та навчальні заклади у Дніпрі: є поранені, серед них діти Читати далі –>

  • Росіяни вдарили КАБом на Запоріжжі: поранені четверо людей, серед них діти Читати далі –>

  • Reuters: Трамп знову заговорив про «придбання» Гренландії — у Білому домі не виключили військовий варіант Читати далі –>

  • У Туреччині переконані, що завершення війни в Україні та міцний мир уже близько Читати далі –>

  • Путін наказав різко підвищити податки у 2026 році: у РФ визнають стагнацію економіки Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie