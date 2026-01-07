- Дата публікації
Атака РФ на Дніпро та бажання Трампа отримати Гренландію: головні новини ночі 7 січня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 січня 2026 року:
Росія атакувала житлові будинки та навчальні заклади у Дніпрі: є поранені, серед них діти Читати далі –>
Росіяни вдарили КАБом на Запоріжжі: поранені четверо людей, серед них діти Читати далі –>
Reuters: Трамп знову заговорив про «придбання» Гренландії — у Білому домі не виключили військовий варіант Читати далі –>
У Туреччині переконані, що завершення війни в Україні та міцний мир уже близько Читати далі –>
Путін наказав різко підвищити податки у 2026 році: у РФ визнають стагнацію економіки Читати далі –>