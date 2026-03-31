Атака РФ на Україну зачепила сусідню країну: деталі інциденту

Дрон типу «Шахед» залетів до повітряного простору Молдови з боку Одеської області. Армія сусідньої країнивідстежувала об’єкт понад пів години, через що було запроваджено тимчасові обмеження на польоти.

Про це повідомив офіційний канал перевірки інформації уряду Республіки Молдова.

«Служба повітряних операцій Національної армії зафіксувала о 21:29 несанкціонований проліт повітряного простору Республіки Молдова безпілотним літальним апаратом типу „Шахед“, — вказано в заяві.

Згідно з даними систем повітряного моніторингу, безпілотник перетнув державний кордон, рухаючись із району населеного пункту Комарівка на Одещині у напрямку молдовського села Шипка. Цю інформацію підтвердила й українська сторона.

Політ дрона відстежували над територією Молдови — його фіксували над кількома населеними пунктами, зокрема над Дубосарами та Оргеєвом, у напрямку півночі.

З міркувань безпеки польотів Авіаційна адміністрація тимчасово запровадила обмеження на використання повітряного простору в північній частині країни — вони діяли протягом 15 хв.

Спостереження за траєкторією тривало до 22:03, коли безпілотник зник із радарів поблизу населеного пункту Клішова в Оргіївському районі.

О 22:18 повітряний простір Молдови було знову відкрито.

Системи контролю повітряного простору Національної армії й надалі здійснюють моніторинг ситуації.

Нагадаємо, у ніч проти 31 березня російські дрони атакували Одесу, зафіксовано влучання у дев’ятиповерхівку в Київському районі. Удар припав на балкон третього поверху, пошкоджено фасад та скління з другого по четвертий поверхи. Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла на місці. Відомо про одного постраждалого: 50-річний чоловік отримав різану рану передпліччя.

Російські дрони у Молдові

Зауважимо, російські дрони далеко не вперше залітають до Молдови. Так, поблизу молдовського селища Тудора, за 500 м від кордону з Україною, 17 березня виявили уламки дрона з активним бойовим зарядом. На місці події працювали вибухотехніки, які після евакуації місцевих жителів провели контрольований підрив знахідки. Хоча офіційно походження апарата не називали, на оприлюднених урядом фото зафіксовано фрагменти, характерні для російських модифікацій дронів типу «Шахед».