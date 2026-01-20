Атака РФ по Україні вплинула і на Польщу: що трапилось

Аеропорт у польському Жешуві / © Getty Images

Через масштабну російську атаку по Україні 20 січня польська влада тимчасово призупинила роботу аеропортів у Жешуві та Любліні. Це рішення було ухвалене для забезпечення свободи дій військової авіації Польщі та союзників.

Про це заявила Польська агенція повітряного транспорту, повідомляє RMF FM.

Вранці 20 січня Росія здійснила комбіновану атаку дронами та ракетами по території України. У пресслужбі Збройних сил Польщі запевнили, що порушень польського повітряного простору не зафіксували, а всі заходи мали плановий характер.

«У зв’язку з необхідністю забезпечення свободи дій військової авіації, аеропорти в Жешуві та Любліні призупинили авіаційні операції», — повідомила вранці Польська агенція повітряного транспорту.

Згодом стало відомо, що до 8:00 обидва аеропорти відновили роботу у штатному режимі.

Що відомо про атаку на Україну 20 січня?

У ніч проти 20 січня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши десятки ракет різних типів та 339 дронів. Є збиті цілі, але не минулося і без «прильотів». Найбільше постраждав Київ: на Лівому березі через пошкодження енергоінфраструктури 5635 багатоповерхівок залишилися без тепла, виникли критичні проблеми з водою та світлом. На Київщині загинув 50-річний чоловік. У Дніпрі пошкоджено котельню та підприємство. Влучання зафіксовані і на Рівненщині, у Запоріжжі, на Одещині, Вінниччині та Полтавщині: пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки та авто. Атака призвела до аварійних відключень світла у низці регіонів. Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості ППО та анонсував енергетичний селектор для стабілізації ситуації.