Винищувач F-18 / © AFP

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Нічна комбінована атака РФ по території України черговий раз вийшла за межі українських кордонів. Ворожі безпілотники порушили повітряний простір Молдови та зазнали катастрофи на території країни-члена НАТО — Румунії.

За даними Міністерства оборони Молдови, яке цитує Newsmaker, повітряну ціль було зафіксовано в районі Гагаузії, поблизу населеного пункту Етулія. Близько 03:22 дрон залишив територію Молдови та повернувся в повітряний простір України.

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Загрозлива ситуація розгорнулася і на кордоні з Румунією. Як повідомило Міністерство національної оборони країни, військова радіолокаційна система виявила групу повітряних цілей поблизу кордону, на північ від повіту Тулча.

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Для моніторингу ситуації та перехоплення потенційної загрози у повітря терміново підняли два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії та гелікоптер IAR-330 SOCAT Повітряних сил Румунії.

Попри залучення авіації, один із російських БПЛА глибинно увійшов у національний повітряний простір Румунії в районі міста Галац. За декілька хвилин дрон упав і детонував на безлюдній місцевості за 4 кілометри від села Грінду в повіті Тулча.

Наразі на місце падіння направлено військову пошукову групу для вивчення уламків. Інформація про жертв чи масштабні руйнування поки не надходила.

Раніше ми писали про те, що Польща підняла винищувачі через масовану атаку Росії.

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Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія масовано атакувала Київ та Київську область десятками балістичних ракет, ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр». У Києві пролунали численні вибухи, загинуло 12 людей, понад 30 постраждалих, в столиці та на Київщині спалахнули пожежі.

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