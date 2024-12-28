Атака Росії на східний фланг НАТО: в РНБО зробили важливе застереження

Загроза з боку РФ існує для Фінляндії, північної Норвегії та країн Балтії.

Ймовірний напад Росії на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО буде гібридною атакою із застосуванням збройних формувань із авторитарний країн, що підтримують державу-агресорку.

Таке застереження зробив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Своїм коментарем він відреагував на публікацію у фінській газеті Iltalehti Journal, в якій із посиланням на джерела в НАТО йдеться про існування загрози з боку РФ для Фінляндії, північної Норвегії та країн Балтії.

Для протидії можливому нападу у березні минулого року оборонний альянс НАТО відпрацював переміщення 20 000 солдатів до північної Норвегії та фінської Лапландії.

Командувач Північним штабом НАТО в Норфолку, американський віце-адмірал Дуглас Перрі, який керував цими тренуваннями, прямою загрозою назвав росіян.

На початку 2024 року, як пише видання, теж пролунало кілька попереджень високого рівня.

Як зауважив Андрій Коваленко, НАТО важливо розуміти, що атака буде гібридною.

“Задіяні можуть бути як військові КНДР, так і бойовики з умовної “Хезболли”, підконтрольні Ірану, якщо Захід не зруйнує взаємини між РФ та іншими автократіями”, - наголосив він.

Нагадаємо, у травні 2024 року російський уряд випустив скандальну постанову, яка ставить під сумнів чинні морські кордони РФ та НАТО. Москва кинула претензію одразу кільком країнам, зокрема Фінляндії та Литві. На думку росіян, обумовлені у ХХ столітті морські кордони не відповідають “сучасній географічній обстановці”.

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