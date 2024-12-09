Атака ударних дронів, події в Сирії та просування ворога: головні новини ночі 9 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Курахове: військовий оглядач розповів про ситуацію у місті Читати далі –>
- Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного - Deep State Читати далі –>
- Наступні 2-3 місяці для світу є дуже важливими - Ердога Читати далі –>
- У Сирії повстанці звільнили ув’язнених однієї з найбільших тюрем країни Читати далі –>
- Уночі в Україні літали дрони: де пролунали вибухи Читати далі –>
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