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Атака ударних дронів, події в Сирії та просування ворога: головні новини ночі 9 грудня 2024 року

Атака ударних дронів, події в Сирії та просування ворога: головні новини ночі 9 грудня 2024 року

У Сирії відбуваються історичні події / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Курахове: військовий оглядач розповів про ситуацію у місті Читати далі –>
  • Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного - Deep State Читати далі –>
  • Наступні 2-3 місяці для світу є дуже важливими - Ердога Читати далі –>
  • У Сирії повстанці звільнили ув’язнених однієї з найбільших тюрем країни Читати далі –>
  • Уночі в Україні літали дрони: де пролунали вибухи Читати далі –>

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