Атака ЗСУ на термінал у Туапсе: у Чорному морі стався розлив нафти (фото)

Розлив нафти у порту Туапсе

Реклама

Після нічної атаки Збройних сил України на нафтоналивний термінал у російському Туапсе в Чорному морі зафіксовано розлив нафти. ЗМІ показали відповідні кадри.

Про це повідомляє ASTRA.

Деталі

Як повідомляє BBC, супутникові знімки показують нафтову пляму, що простягається від термінала в море на відстань близько 3,6 кілометра.

Реклама

У ніч проти 2 листопада мешканці Краснодарського краю повідомляли про серію потужних вибухів. Пізніше регіональний оперативний штаб підтвердив атаку та заявив про пошкодження нафтоналивного термінала й двох іноземних суден.

За даними аналітиків ASTRA, на оприлюднених відео очевидців видно щонайменше три осередки займання: два — на глибоководному причальному комплексі ТОВ «РН-Морський термінал Туапсе», ще один — на нафтоналивному причалі в районі Південного молу.

У Туапсинському порту розташовані НПЗ «Роснефти» та Туапсинський нафтовий термінал, через який Росія експортує нафту до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини, повідомляє Reuters.

Раніше з’явилися супутниковий знімок наслідків удару по нафтотерміналу у Туапсе РФ.

Реклама

Зафіксовано щонайменше два потрапляння у трубопровід нафтоналивного термінала «Транснефти». Також пошкоджень зазнав нафтовий танкер, який розташований біля причалу. Втім якість знімків не дозволяють точно визначити ступінь руйнувань.