- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 461
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака ЗСУ на термінал у Туапсе: у Чорному морі стався розлив нафти (фото)
Наразі невідомо, чи продовжує термінал у Туапсе роботу після пожежі.
Після нічної атаки Збройних сил України на нафтоналивний термінал у російському Туапсе в Чорному морі зафіксовано розлив нафти. ЗМІ показали відповідні кадри.
Про це повідомляє ASTRA.
Деталі
Як повідомляє BBC, супутникові знімки показують нафтову пляму, що простягається від термінала в море на відстань близько 3,6 кілометра.
У ніч проти 2 листопада мешканці Краснодарського краю повідомляли про серію потужних вибухів. Пізніше регіональний оперативний штаб підтвердив атаку та заявив про пошкодження нафтоналивного термінала й двох іноземних суден.
За даними аналітиків ASTRA, на оприлюднених відео очевидців видно щонайменше три осередки займання: два — на глибоководному причальному комплексі ТОВ «РН-Морський термінал Туапсе», ще один — на нафтоналивному причалі в районі Південного молу.
У Туапсинському порту розташовані НПЗ «Роснефти» та Туапсинський нафтовий термінал, через який Росія експортує нафту до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини, повідомляє Reuters.
Раніше з’явилися супутниковий знімок наслідків удару по нафтотерміналу у Туапсе РФ.
Зафіксовано щонайменше два потрапляння у трубопровід нафтоналивного термінала «Транснефти». Також пошкоджень зазнав нафтовий танкер, який розташований біля причалу. Втім якість знімків не дозволяють точно визначити ступінь руйнувань.