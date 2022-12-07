Атаки на аеродроми в Росії показали її "ганебну слабкість" щодо захисту військових об’єктів – ЗМІ

Аналітики дивуються, чому російська ППО не відстежила об’єкти, якими були атаковані аеродроми.

Заява Міноборони Росії про те, що до вибухів на аеродромах Енгельс і Дягілєво причетна Україна з її безпілотниками радянського виробництва, визнає "ганебну слабкість" у можливостях РФ захистити свої військові об’єкти.

Про це йдеться у статті видання Business Insider, яке посилається на військового експерта з вашингтонського аналітичного центру Center for Naval Analysis Семюела Бендетта.

Так, експерт звернув увагу на те, що російські аеродроми, на яких розміщені ядерні стратегічні бомбардувальники, розташовані за сотні кілометрів від кордону з Україною.

"Дивно. Чому російська протиповітряна оборона не відстежила й не ідентифікувала цілі так глибоко всередині країни?" – ставить запитання Бендетт.

Видання нагадує, що Міноборони РФ стверджувало – атаки на аеродроми були здійснені безпілотниками "радянської епохи". Деякі оглядачі вважають, що там могли мати на увазі розвідувальний безпілотник Ту-141, вперше виготовлений у 1970-х роках.

"По суті, це не настільки БПЛА, як літаюча ракета. Він не складний. І, ймовірно, створює багато шуму, коли літає", – сказав військовий експерт.

"Знову ж таки, одна справа – вдарити по чомусь, скажімо, на відстані від 100 до 200 кілометрів від кордону. Інша справа – вдарити по чомусь за 600 кілометрів", – додав експерт.

Бендетт також не виключає, що Росія настільки відкритим визнанням власної вразливості після звинувачень на адресу України в атаці на аеродроми прагне прикрити ще незручнішу для себе версію того, як сталися вибухи. За припущеннями військових оглядачів, атакувати аеродроми могли українські агенти на території Росії.

Видання зазначає – якщо атаки відбулися справді за допомогою українського безпілотника, це може свідчити про здатність України завдавати уларів вглиб території РФ. І в Москві, ймовірно, не готові до такого сценарію.

За оцінками авторів статті, схожі поодинокі атаки навряд чи змінять загальний хід війни. Проте такі удариможуть чинити психологічний тиск та примусити Кремль витрачати більше ресурсів на захист своїх потужностей, що раніше вважалися такими, які не потребують суттєвої оборони.

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"Ми не знаємо, чи був це насправді дрон. Ми не знаємо, чи був це Ту-141. Але це було щось, що точно було ефективним", – наголосив Бендетт.

Символічний характер атак по російських аеродромах має більше значення, аніж реальні збитки для авіації на цих об’єктах. Таку думку висловив старший науковий співробітник британського аналітичного центру Royal United Services Institute Джастін Бронк.

Зауважимо, що військовий експерт Михайла Притула теж висував версію про те, що Україна могла завдати ударів по аеродромах РФ за допомогою безпілотників Ту-141. Вони можуть долати до 1000 км.

Атаки на аеродроми в Росії: що відомо

На аеродромах Дягілєво та Енгельс у Росії сталися вибухи, які пошкодили два стратегічні бомбардувальники Ту-95. Зауважимо, що ці аеродроми розташовані майже на 500 км у глибині території РФ.

У Міноборони Росії заявили, що атаки були здійснені "реактивними безпілотниками радянського виробництва", внаслідок яких загинули кілька солдатів, ще кілька були поранені.

В ГУР Міноборони України заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спросутвати причетність держави до цих атак про російських аеродромах.

Зауважимо, що ще один вибух пролунав у ніч 6 грудня на аеродромі в Курську. Там теж повідомлялося про атаку безпілотниками.

На російському аеродромі сталася "бавовна"

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