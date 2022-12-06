Атаки на аеродроми в Росії завдають психологічного удару по ній: що доведеться робити Москві

РФ тепер змушена думати про переміщення з бази "Енгельс" своїх стратегічних бомбардувальників далекої дії.

Атаки на аеродроми в глибині Росії матимуть потужний психологічний вплив, і Москві доведеться набагато ретельніше думати про те, як забезпечити безпеку своїх дальніх бомбардувальників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на західних високопосадовців.

Ці чиновники анонімно заявили, що удари по аеродромах РФ були найглибшими всередині країни від початку її вторгнення до України 24 лютого.

"Якби це були вони (українці)…, це показує, що вони можуть діяти в Росії за своїм бажанням, і це глибоко занепокоїть росіян. Психологічно, я думаю, що це завдає удару", – сказав один із західних чиновників.

Офіційні особи переконані, що саме на базі "Енгельс" Росія зберігає свої стратегічні бомбардувальники далекої дії. Проте тепер Москва буде змушена подумати про їхнє переміщення.

"Це може призвести до того, що ці бомбардувальники будуть розкидані по різних місцях. Це, безумовно, робить росіян менш впевненими..., (що) будь-де безпечно", – зауважив чиновник.

Що відомо про атаки на російські аеродроми

В Росії на аеродромах Дягілєво та Енгельс пролунали вибухи 5 грудня. Саме там розташовані російські стратегічні бомбардувальники, з яких ракетами атакують Україну.

В Міноборони РФ повідомили про пошкодження двох літаків та про загибель чотирьох військових. У відомстві також назвали інцидент атаками безпілотників.

Згодом стало відомо, що на аеродромі Енгельс було пошкоджено два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95.

В українській розвідці заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про причетність України до цих вибухів.

На думку військового експерта Михайла Притули, атаки на авіабази в РФ могла здійснити Україна за допомогою безпілотників Ту-141 власного виробництва. Ці дрони можуть долати відстань до 1000 км та повертатися назад.

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