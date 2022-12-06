Атаки на російські аеродроми: в Держдепі розповіли, чи давали Україні відповідну зброю

У США заявили, що не заохочують Україну до ударів за межами її кордонів.

В Держдепартаменті США прокоментували вибухи на російських аеродромах та заявили, що не надавали Україні озброєння, яке б дозволило завдавати ударів по території Росії.

Про це речник Держдепу Нед Прайс заявив на брифінгу 6 грудня, коментуючи вибухи на аеродромах в РФ протягом останніх днів.

Прайс зауважив, що наразі жодна сторона офіційно не взяла на себе відповідальність за ці вибухи.

"Від початку, і ще навіть до незаконного, віроломного вторгнення Росії до України 24 лютого США надавали Україні саме те, чого вони потребують для захисту свого суверенітету й територіальної цілісності", – сказав речник Держдепу.

Він також запевнив, що Вашингтон не надавав Києву збрю, що могла б бути застосована для атак по території всередині Росії. Прайс нагадав, що США "чітко заявляли, що йдеться про постачання оборонного озброєння".

"Ми не надаємо Україні засобів для ударів за межами її кордонів, ми не заохочуємо Україну до ударів за межами її кордонів. Ми робимо все, що робить і світ, для підтримки України, її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності", – розповів представник Держдепу США.

Що відомо про атаки на аеродроми в Росії

В Росії прогриміли вибухи 5 грудня на аеродромах Дягілєво та Енгельс, внаслідок яких було пошкоджено два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95. Саме з таких авіасуден ворог атакує Україну ракетами.

У російському Міноборони РФ заявили, що вибухи пролунали внаслідок атаки безпілотників. Там також заявили, що загинули четверо військових.

Коментуючи ці атаки, в ГУР Міноборони України заявили, що за те, що відбувається на території Росії, відповідає її уряд.

Атакувати російські авіабази могла таки Україна, гадає військовий експерт Михайла Притула. Це могло бути здійснено за допомогою безпілотників Ту-141 харківського виробництва, що можуть летіти на відстань у 1000 км.

Додамо, в ніч проти 6 грудня вибух пролунав також на аеродромі в Курську. Місцева влада заявила про атаку безпілотниками.

Другий день під ударом: на російських аеродромах горить військова техніка

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