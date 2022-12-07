Атаки на російські аеродроми: військові експерти США оцінили технічний потенціал України для повернення Криму

Україна спроможна атакувати ворога на далекій відстані, а російські системи ППО є значно слабші, ніж гадали раніше. Такого висновку дійшли американські та автралійський військові експерти, проаназувавши вибухи на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області та аеродромі "Дягілєво" поблизу Рязані (Росія).

Про це йшлося у матеріалі видання "Голос Америки".

Якщо удари, завдані по російських військових базах, були зроблені українськими дронами, то це свідчить про те, що потенціал України дозволяє атакувати бази в окупованому Криму і звільнити його найближчим часом.

"Якщо зараз вони здатні вразити різні бази навколо Криму, наприклад, авіабазу Севастополь та базу ВМС, то це означає, на мій погляд, що російські сили не здатні втримати Крим. Врешті-решт, очевидно, українці мають намір звільнити Крим до кінця літа", – сказав генерал та колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес.

Інший військовий експерт, майор армії США у відставці Майк Лайонс також розповів, що напад на базу в Курську неподалік українського кордону вже на другий день після атаки на бази в Саратовській області та в Рязані, якщо він справді був здійснений ЗСУ свідчить про те, що Україна посилає сигнал: вона має можливість для таких атак.

За його словами, атаки були дуже точними, хоча "дуже складно влучити в ціль на відстані 700 км".

На думку Лайонса, російські сили протиповітряної оборони виявилися значно слабшими, ніж американські військові вважали раніше, у часи "холодної війни".

"Пройти через російські платформи протиповітряної оборони, це було просто нечувано за часів "холодної війни". Для нас, для НАТО, це було просто неможливо. А також психологічно той факт, що Україна може взяти ці безпілотники, технологію 1970-х років, позбутись камер, інших речей, і додати інші можливості, це дає Україні дуже велику перевагу", – зазначив експерт.

За його словами, це означає, що армія РФ тепер має захищати свої військові об’єкти, зокрема, аеродроми, глибоко на території РФ.

Інший військовий експерт, генерал-майор австралійської армії у відставці та співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мік Раян зазначив, що "у результаті цього удару Росії, можливо, доведеться переглянути свою оборонну позицію", тобто відсунути аеродроми для стратегічних бомбардувальників значно далі від кордонів України.

"Є багато аеродромів, командних центрів і матеріально-технічного забезпечення, розташованих набагато ближче до України, які зараз під загрозою", – сказав Раян.

Додамо, що 5 грудня в Росії прогриміли вибухи на аеродромах Дягілєво та Енгельс. Два російські Ту-95. Саме з таких авіасуден ворог атакує Україну ракетами.

Внаслідок вибухів загинули четверо російських військових.

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