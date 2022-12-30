Атаки на російський аеродром в Енгельсі: скільки бомбардувальників залишилося на авіабазі (знімки)

Російська авіабаза "Енгельс" після двох останніх атак 26 та 29 грудня не зазнала руйнувань.

Російська Федерація через постійні атаки скоротила активність авіації на авіабазі в Енгельсі. За місяць цей аеродром був атакований дронами тричі, а за тиждень - двічі.

Про це The Drive, яке також опублікувало знімки The War Zone російської авіабази.

Судячи із фотографій, російська авіабаза "Енгельс" після двох останніх атак 26 та 29 грудня 2022 року не зазнала руйнувань. Втім, зменшилася кількість бомбардувальників. Після ударів РФ передислокувала частину із них на інші аеродроми.

"Нові супутникові знімки авіабази Енгельс, розташованої в глибині Росії, від 29 грудня показують, що неодноразові українські спроби завдати удару по авіабазі, а також настання холодних погодних умов, схоже, призвели до значного зниження активності. Присутні 11 бомбардувальників, що менше порівняно з 26 та 29 листопада", - сказано у повідомленні.

ФОТО: PLANET LABS

Окрім того, автори статті зауважуть, що на авіабазі залишилися п’ять Ту-95 "Ведмедів" та два бомбардувальники Ту-160 Blackjack.

"Жодних явних пошкоджень не спостерігається після ймовірних українських атак на базу 26 та 29 груд, але, зменшуючи присутність літаків і встановлюючи нові захисні бар'єри, Росія, схоже, намагається пом'якшити постійну загрозу для своїх бомбардувальників на базі , - інформує видання.

Вибухи на аеродромі "Енгельс": що відомо

Перша атака в Енгельсі сталася у понеділок, 5 грудня. Тоді на авіабазі були пошкоджені два ракетоносці Ту-95. Крім того, внаслідок удару по базі також загинули троє російських військових.

26 грудня внаслідок удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-2" міг бути знищений пункт управління авіабази. За інформацією міноборони РФ, внаслідок удару загинули троє російських військових, але техніка нібито не постраждала. Водночас Олександр Невзоров повідомляв, що загинуло 17 військових і було пошкоджено кілька винищувачів.

29 грудня знову повідомляли про вибухи на цьому аеродромі. За інформацією окупантів, спрацювала російська система ППО.

"Бавовна" на аеродромі в Енгельсі, пекло під Бахмутом і проблеми армії РФ | Олександр Коваленко

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