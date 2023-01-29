Атаки на завод з виробництва зброї в Ірані мали "великий успіх": Jerusalem Post повідомив подробиці

Атаки на завод із виробництва зброї в Ірані мали "великий успіх", проте поки ніхто не взяв на себе відповідальність за удари по військовій інфраструктурі союзника Росії.

Про це пише Jerusalem Post.

Видання з посиланням на власні джерела у західній розвідці повідомили, що на заводі в Ісфахані, де виготовлялась зброя пролунало чотири вибухи. За даними ЗМІ, масштаби пошкоджень набагато більші, ніж про це заявив Іран. Там наголосили, що влада цієї держави часто приховує реальні втрати та визнає їх тільки тоді, коли у відкритий доступ публікуються знімки з супутника.

Причетність до ударів по військовій інфраструктуру Ірану одразу почали приписували Ізраїлю, проте влада цієї країни ніяк це не коментує. Західні та іранські джерела ж натомість стверджують, що схожі операції часто проводить Моссад. Останній такий інцидент був у лютому 2022 року, коли стало відомо про знищення 120 іранських безпілотників.

Досі не зрозуміло, яка зброя могла бути знищеною в Ірані. За різними даними, там могли навіть розробляти ядерну зброю.

Нагадаємо, у ніч прти 29 січня серія потужних вибухів сталася на об'єктах військової інфраструктури в Ірані. Зокрема, у містах Шахід-Салімі, Дизфуль, Хамадан та Решт. Крім того, вночі було гучно у столиці - Тегерані. Поки жодна країна чи терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибухи.

Роль Ірану у війні проти України

Іран активно підтримує Росію у війні проти України, надсилаючи окупантам безпілотники Shahed-136.

Під час свого виступу в Конгресі Зеленський нагадав про те, що в цій геноцидній війні Росія знайшла союзника - Іран.

"Один терорист знайшов іншого терориста. Тому це питання часу, коли вони завдадуть удару по союзниках. Ми маємо їх зупинити зараз", - наголосив Зеленський.

Після цього почалась істерика в Ірані. Там навіть пригрозили Україні, що "їхнє стратегічне терпіння не безмежне".

Згодом в Ірані заявили, що нібито підтримують територіальну цілісність України.

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