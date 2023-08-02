"Атаки є неприйнятними": президент країни НАТО відреагував на удари РФ поблизу його країни

Президент Румунії Клаус Йоганніс прокоментував російські удари по інфраструктурі на Дунай в Одеській області. Він назвав атаки, які відбуваються неподалік його країни, "неприйнятними".

Проо це він написав у себе на сторінці у Twitter.

"Тривалі атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунай неподалік від Румунії є неприйнятними. Це військові злочини, і вони ще більше впливають на здатність України передавати свої продукти харчування тим, хто потребує допомоги у світі", - йдеться у дописі президента Румунії.

Нагадаємо, в ночі 2 серпня російські окупанти атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі. Крім того, пошкоджено елеватор із зерном. Як уточнив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, росіяни атакували Ізмаїл.

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