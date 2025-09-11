ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
674
Час на прочитання
2 хв

Атакою на Польщу Росія виконує дві задачі — Defence Express

Російські дрони у Польщу зʼявилися в межах підготовки до фінальної фази масштабних навчань «Захід-2025».

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки атаки дронів на Польщу

Наслідки атаки дронів на Польщу

Заліт російських дронів на територію Польщі є частиною військових навчань Росії та Білорусі «Захід-2025».

Про це в прямому етері Еспресо розповів військовий експерт, директор розвитку компанії Defense Express Валерій Рябих.

«Ця атака виглядала ексклюзивною, зокрема тому, що значна кількість засобів, які застосовувалися, полетіли на Польщу як з території України, так і через територію Білорусі», — зазначив він.

За словами експерта, у медіа з’явилися повідомлення про те, що нібито саме білоруси попередили Варшаву про загрозу.

«Також це з’явилося й у білоруських ЗМІ, що завдяки цьому сигналу у Польщі вчасно вжили необхідних заходів», — пояснив Рябих.

«Виходить, що безпека Польщі нібито залежить від повідомлень з Білорусі», — підсумував він і назвав такі заяви нонсенсом.

Експерт підкреслив, що масована ракетно-дронова атака відбулася у період активної підготовки до фінальної фази навчань «Захід-2025».

«Це означає, що в період з 12 по 16 вересня будуть активно долучатися до цих дій війська. Уже зараз навчання тривають, працюють штаби, відпрацьовуються практичні завдання», — сказав він.

Рябих вважає, що атака по Україні з елементом удару по країні НАТО є сценарієм підготовки до активної фази навчань.

Окремо експерт пояснив, які саме дрони могли застосовуватися.

«Попри те, що у західних ЗМІ говорять про „шахеди“, аналіз об’єктивних даних показує інше. Ми бачимо, що це були „гербери“ — дрони, які можуть використовуватися і як імітатори, і як ударні, і як розвідувальні», — сказав він.

Водночас, за його словами, достеменно невідомо, яке саме начиння мали ці апарати.

«Але з великою ймовірністю вони виконували розвідувальні завдання — тестували реакцію Польщі, країни НАТО, на подібні дії», — підкреслив Рябих.

За словами експерта, ситуація може свідчити про операцію на межі провокування силової відповіді.

«Зараз від реакції Польщі та союзників по НАТО залежатиме коригування подальших дій. Це стосується і підготовки активної фази „Захід-2025“, і проведення самих навчань», — додав він.

«Відповідно, підрозділам можуть поставити нові завдання та скоригувати плани використання сил і засобів», — підсумував Рябих.

Раніше повідомлялося, що Росія може вдатися до провокацій на території Польщі або країн Балтії з використанням так званих «зелених чоловічків» без розпізнавальних знаків, як це було у Криму 2014 року.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ і віцепрем’єр-міністр Польщі оцінив реакцію країни на інцидент з російськими дронами як ефективну.

Дата публікації
Кількість переглядів
674
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie