Наслідки атаки дронів на Польщу

Реклама

Заліт російських дронів на територію Польщі є частиною військових навчань Росії та Білорусі «Захід-2025».

Про це в прямому етері Еспресо розповів військовий експерт, директор розвитку компанії Defense Express Валерій Рябих.

«Ця атака виглядала ексклюзивною, зокрема тому, що значна кількість засобів, які застосовувалися, полетіли на Польщу як з території України, так і через територію Білорусі», — зазначив він.

Реклама

За словами експерта, у медіа з’явилися повідомлення про те, що нібито саме білоруси попередили Варшаву про загрозу.

«Також це з’явилося й у білоруських ЗМІ, що завдяки цьому сигналу у Польщі вчасно вжили необхідних заходів», — пояснив Рябих.

«Виходить, що безпека Польщі нібито залежить від повідомлень з Білорусі», — підсумував він і назвав такі заяви нонсенсом.

Експерт підкреслив, що масована ракетно-дронова атака відбулася у період активної підготовки до фінальної фази навчань «Захід-2025».

Реклама

«Це означає, що в період з 12 по 16 вересня будуть активно долучатися до цих дій війська. Уже зараз навчання тривають, працюють штаби, відпрацьовуються практичні завдання», — сказав він.

Рябих вважає, що атака по Україні з елементом удару по країні НАТО є сценарієм підготовки до активної фази навчань.

Окремо експерт пояснив, які саме дрони могли застосовуватися.

«Попри те, що у західних ЗМІ говорять про „шахеди“, аналіз об’єктивних даних показує інше. Ми бачимо, що це були „гербери“ — дрони, які можуть використовуватися і як імітатори, і як ударні, і як розвідувальні», — сказав він.

Реклама

Водночас, за його словами, достеменно невідомо, яке саме начиння мали ці апарати.

«Але з великою ймовірністю вони виконували розвідувальні завдання — тестували реакцію Польщі, країни НАТО, на подібні дії», — підкреслив Рябих.

За словами експерта, ситуація може свідчити про операцію на межі провокування силової відповіді.

«Зараз від реакції Польщі та союзників по НАТО залежатиме коригування подальших дій. Це стосується і підготовки активної фази „Захід-2025“, і проведення самих навчань», — додав він.

Реклама

«Відповідно, підрозділам можуть поставити нові завдання та скоригувати плани використання сил і засобів», — підсумував Рябих.

Раніше повідомлялося, що Росія може вдатися до провокацій на території Польщі або країн Балтії з використанням так званих «зелених чоловічків» без розпізнавальних знаків, як це було у Криму 2014 року.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ і віцепрем’єр-міністр Польщі оцінив реакцію країни на інцидент з російськими дронами як ефективну.