- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 299
- Час на прочитання
- 2 хв
Атакована Україною підлодка РФ: що показали супутникові знімки порту Новоросійська (фото)
Міністерство оборони РФ заявляло про відсутність пошкоджень, проте супутникові кадри свідчать про інше.
Українські підводні дрони завдали удару по російському дизель-електричному підводному човну класу 636.3 «Варшавянка», яка є носієм крилатих ракет «Калібр». За даними Служби безпеки України, вибух завдав човну критичних пошкоджень і фактично вивів його з ладу. На борту перебували чотири пускові установки «Калібрів», якими РФ атакує територію України. Супутникові знімки від 16 грудня та 19 січня свідчать, що підводний човен залишається на тому ж місці у порту Новоросійська, де перебував під час атаки.
«Радіо Свобода» ознайомилося зі знімками порту.
На фотографіях чітко видно пошкодження причалу, проте прямого попадання дрона в корпус човна не зафіксовано. Росія стверджує, що підлодка та її екіпаж не зазнали ушкоджень.
Раніше російські пропагандистські медіа опублікували відео човна, де стверджується, що підлодка виглядає неушкодженою. Проте на кадрах не показана кілева частина, яка включає руля управління і перебувала ближче всього до точки вибуху. Ця частина могла зазнати деформації під дією підводної вибухової хвилі.
Експерти та російські військові блогери зазначають, що удар дрона припав саме на критично важливі та уразливі механізми човна: гребний гвинт, вертикальний та горизонтальні руля. Пошкодження цих вузлів може надовго вивести підводний носій «Калібрів» з експлуатації.
Зазначимо, що СБУ повідомила про атаку дронів на нафтовидобувну платформу імені Корчагіна компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть». Внаслідок удару пошкоджено критично важливе обладнання, а виробничі процеси тимчасово зупинено.
11 та 12 грудня українські дрони вже вражали платформи імені Філановського та Корчагіна у Каспійському морі.
На думку експертів, ці події демонструють, що українські підводні дрони здатні завдавати значних ушкоджень критично важливим військовим об’єктам, а факт того, що підлодка досі не покинула місце стоянки, підкреслює серйозність ураження.