Атаку на Іран можна було передбачити: виявлено несподіваний провісник міжнародних криз

Масові замовлення піци співробітниками Пентагону свідчать про наближення чергової міжнародної кризи

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Виявляється, шлях до міжнародних криз може пролягати через… піцерії! Деякі кмітливі користувачі соцмережі X переконані: коли в районі Пентагона різко зростає кількість замовлень піци, варто очікувати чогось надзвичайного. Мовляв, це вірна ознака того, що співробітникам Міністерства оборони США довелося затриматися допізна через назріваючу міжнародну кризу.

Про це пише німецьке видання BILD.

Саме таке незвичайне спостереження було зафіксовано акаунтом X під назвою Pentagon Pizza Report приблизно за годину до перших вибухів у Тегерані.

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«З 18:59 майже всі піцерії поруч із Пентагоном зафіксували різке збільшення активності», — зазначили автори допису в соцмережі.

Цікаво, що навіть розташований поблизу бар виявився незвично порожнім, що стало ще однією непрямою ознакою напруженої ночі в міністерстві.

Видання зазначає, що подібні «пікові» замовлення вже фіксувалися раніше. Зокрема, під час ізраїльської атаки на Іран минулого року, а також перед вторгненням США в Панаму у 1989 році та початком війни в Іраку у 1991 році, спостерігався помітний ріст замовлень їжі в районі Пентагона.

Справа в тім, що хоча на території Пентагона є фастфуд, піцерій там немає. А коли часу обмаль і все терміново — американці звикли замовляти саме піцу. Тож, наступного разу, коли почуєте про ажіотаж у піцеріях біля Пентагона, можливо, варто уважно слідкувати за новинами.

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