Атакували безпілотники: росіяни повідомляють про масові вибухи в Курській області

Хто влаштував атаку - не повідомляється.

Невідомі безпілотники масово атакували Курську область. Зокрема, 6 липня близько 5 ранку БПЛА скинув два боєприпаси на електропідстанцію в селі Любимівка.

Про це повідомляє Телеграм-канал BAZA.

Ближче до 11 ранку дрон скинув боєприпас біля хутора Медвежий за 700 метрів від кордону. За півтори години дрон-камікадзе атакувало селище Тьоткіне. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Близько 17 години над селищем Тьоткіне знову було виявлено безпілотник.

Прикордонникам вдалося його збити з автоматичної зброї, стверджують автори повідомлення. За годину дрон знову скинув два вибухові пристрої неподалік селища Тьоткіне.

"Вже ближче до 9 вечора безпілотник знову скинув вибуховий пристрій на підстанцію в Любимівці. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю, 2 червня, "бавовна" сталася в російському Курську. Щонайменше шість вибухів пролунали недалеко від залізничного вокзалу та аеродрому.

Додамо, що в РФ стверджують, що безпілотник атакував будинок "Газпрому" у Білгородській області.

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