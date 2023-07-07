Атакували безпілотники: росіяни повідомляють про масові вибухи в Курській області

Хто влаштував атаку - не повідомляється.
Невідомі безпілотники масово атакували Курську область. Зокрема, 6 липня близько 5 ранку БПЛА скинув два боєприпаси на електропідстанцію в селі Любимівка.
Про це повідомляє Телеграм-канал BAZA.
Ближче до 11 ранку дрон скинув боєприпас біля хутора Медвежий за 700 метрів від кордону. За півтори години дрон-камікадзе атакувало селище Тьоткіне. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Близько 17 години над селищем Тьоткіне знову було виявлено безпілотник.
Прикордонникам вдалося його збити з автоматичної зброї, стверджують автори повідомлення. За годину дрон знову скинув два вибухові пристрої неподалік селища Тьоткіне.
"Вже ближче до 9 вечора безпілотник знову скинув вибуховий пристрій на підстанцію в Любимівці. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю, 2 червня, "бавовна" сталася в російському Курську. Щонайменше шість вибухів пролунали недалеко від залізничного вокзалу та аеродрому.
Додамо, що в РФ стверджують, що безпілотник атакував будинок "Газпрому" у Білгородській області.
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