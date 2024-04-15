Атакували майже безперервно: аеропорт Бєлгорода потрапив під удар безпілотників

Один із безпілотників упав і вибухнув на території аеропорту.

Аеропорт в Бєлгороді потрапив під удар БПЛА, один з яких упав на злітну смугу. На місці падіння виникла пожежа, яку загасили працівники екстрених служб РФ.

Водночас про подію змовчали в Міністерстві оборони Росії, але коротко розповіли про масовану атаку дронів, які з'являлись у повітрі протягом кожних дві-три години.

У Telegram-каналі ASTRA повідомили про атаку БПЛА на Бєлгородський аеродром, посилаючись на власні джерела у екстрених службах регіону. Як заявили співрозмовники журналістів, летовищу загрожували три безпілотники. Один дійсно упав на землю та підпалив траву.

Наразі невідомо, чи є якісь походження на злітній смузі чи військових об'єктів ЗС РФ.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 квітня, у Бєлгороді безпілотник врізався в будівлю "Газпрому", постраждали двоє людей. У російському Міноборони тоді відзвітували про знищення п'яти дронів ЗСУ над Бєлгородською областю.

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