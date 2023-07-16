Атакували як із повітря, так і з моря: з'явилося феєричне відео "бавовни" у Севастополі

У Мережі з'явилося видовищне відео масованої атаки дронами по окупованому росіянами Севастополю.

Відео публікують російські пабліки та український журналіст Юрій Бутусов.

Як видно на кадрах, дрони атакували загарбане місто як із повітря, так із моря. Вороже ППО маневрує, намагаючись відбити всі атаки. Протиповітряна оборона працювала в районі Херсонеса, Севастопольської бухти та Балаклави.

Додамо, що у Міноборони визнали, що вранці 16 липня Севастополь був атакований нібито безпілотниками. Українська сторона цього не коментує.

"Бавовна" у Севастополі: з'явилося феєричне відео атаки

"Бавовна" у Севастополі

Нагадаємо, над ранок, близько 4:00, 16 липня у тимчасово окупованому місті Севастополі пролунали звуки вибухів. Окупаційна "влада" традиційно заявили про роботу ППО. "Губернатор " Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сили ППО і флот Росії відбивають атаку українських БПЛА на Севастополь.

За його словами, атака була "масованою та тривалою". Так, нібито над морем збили один БПЛА і п'ять придушили. Також було знищено два надводних безпілотники на зовнішньому рейді.

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