Атакує все нові і нові органи: вчений назвав симптоми, за яких тест не виявляє COVID-штам "Омікрон"

Атакує все нові і нові органи: вчений назвав симптоми, за яких тест не виявляє COVID-штам "Омікрон"

Новий варіант COVID-19 відрізняється різноманітністю симптомів.

Симптоми коронавірусу виявляються у всіх по-різному. Британський дослідник Тім Спектор заявив, що зараження штамом "Омікрон" може бути небезпечним для кишківника. Крім того, якщо штам супроводжується гастроентерологічною симптоматикою, ПЛР-тест може не виявити наявність вірусу в організмі людини.

Про це заявив вчений-епідеміолог Королівського коледжу Лондона Тімоті Девід Спектор, пише The Sun.

Як розповідає професор, "Омікрон" здатний вражати різні частини тіла. За його словами, під час "Омікрону" деякі пацієнти мають проблеми із зором, у них вникає біль у вухах. Крім того, часто не обходиться і без м'язового болю.

Стосовно кишківника, то він також може постраждати у разі зараження цим штамом коронавірусу. Крім того, якщо вірус осів у кишківнику, то тестування шляхом ПЛР не покаже позитивний результат, оскільки в роті та носі частинок вірусу не буде.

"Ми знаємо, що вірус намагається проникнути в рот чи ніс і виявляється у дихальній системі чи легенях. Але іноді він проникає в кишечник і люди з COVID знаходять сліди вірусу в кишечнику, які можуть зберігатися довгий час", - сказав він.

Особливу увагу фахівець радить приділяти таким симптомам, як нудота, діарея, біль у животі та здуття, печія. Згідно з даними Центу з контролю за захворюваннями у Сполучених Штатах Америки, кишкові проблеми виникають у людей зі слабкою імунною системою.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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