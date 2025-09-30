Атаки дронів на НПЗ: росіяни вигадали, як захиститися від ударів

Атака на Росію / © ТСН.ua

Росіяни вигадали, як захистити свої НПЗ від ударів дронами. Вони встановлюють так звану «павутинку» з металевих захисних конструкцій.

Кадри оприлюднили у російських пабліках.

Деталі

На території РФ продовжується істерика через удари безпілотників. До прикладу, у Самарі взялися закривати НПЗ металевими захисними конструкціями. Таким чином ворог хоче захистити об’єкти від атак БпЛА.

«Ось такою павутинкою у нас закрита вся нафтянка через постійну загрозу атаки БпЛА», — йдеться у відео.

Нагадаємо, вночі 26 вересня невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Виникла пожежа.

Деталі про наслідки наразі уточнюються.

Примітно, що цей НПЗ у серпні вже двічі опинявся під атакою українських дронів. Завод виробляє бензин та дизель, забезпечуючи паливом окупаційну армію РФ. Річний обсяг переробляння становить 6,25 млн тонн нафти на рік