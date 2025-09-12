Атаки дронів РФ на Польщу можуть продовжитись: дипломат назвав найкращий спосіб захисту

Україні потрібно надати стільки зброї, щоб російські дрони не долітали до Польщі

Реклама

Експосол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький висловив думку, що найдешевший і найефективніший спосіб підвищити рівень безпеки Польщі — це надати Україні стільки обладнання й допомоги, щоб російські дрони навіть не могли долетіти до польської території.

Про це він розповів в інтерв’ю «Еспресо.tv».

Зростання загрози російських дронів

Бартош Ціхоцький зазначив, що поки що зарано стверджувати, чи було вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі навмисною агресією. Але, за його словами, 19, а за деякими джерелами 23 безпілотники — це «багато в будь-якому разі».

Реклама

Експосол зазначив швидку реакцію не лише польських, але й союзних повітряних сил, зокрема, роботу F-35 Нідерландів. Він підкреслив, що спрацював союзний механізм НАТО. Хоча жертв та поранених вдалося уникнути, «наступного разу може пощастити менше».

«Через 2–4 доби ми можемо опинитися в ситуації, коли не 23, а вже 50 БпЛА до нас залітає», — зауважив дипломат.

Ціхоцький вважає, що в Польщі мають усвідомити, що такі інциденти можуть повторюватися і призводити до жертв та матеріальних втрат. Він закликав до консолідованої позиції польського політичного істеблішменту та висловив надію, що цей інцидент поверне польське суспільство до рівня підтримки України, який був на початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

Досвід України та співпраця з ЗСУ

Дипломат наголосив, що цивільному населенню Польщі «треба розуміти, як діяти» і не панікувати. За його словами, потрібно навчатись і користуватись досвідом України «і не тільки теоретично». Він запропонував запровадити лекції про український досвід та посилити співпрацю.

Реклама

Бартош Ціхоцький також додав, що «найдешевший і найефективніший шлях підвищити рівень безпеки Польщі — надати Україні стільки обладнання й допомоги, щоб до Польщі не долітали жодні російські дрони». Крім того, він закликав збільшити санкційний тиск на Росію.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковскі заявив, що Варшава має усі факти та докази навмисних дій Росії. Він назвав атаку безпілотників вночі 10 вересня спланованою провокацією Російської Федерації.