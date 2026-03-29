Атаки дронів серйозно підірвали експорт російської нафти: інвестори оцінили ситуацію

Нафта РФ / © Reuters

За даними аналітиків, удари по балтійських портах РФ стали серйозним етапом стратегії України щодо виведення з ладу ключової енергетичної інфраструктури РФ. Порти «Усть-Луга» та «Приморськ», які обробляли приблизно 45% російського морського експорту сирої нафти (1,72 млн барелів на день), зазнали значних пошкоджень. Це фактично вивело їх із експлуатації.

Про це пише Investing.com.

Експорт російської нафти під загрозою

Як зазначається, тривала кампанія проти Ленінградської області тепер вплинула на порти «Усть-Луга» та «Приморськ» — два основні пункти постачання російської нафти на узбережжі Балтійського моря. До перебоїв ці два об’єкти разом обробляли приблизно 45% російського експорту морської сирої нафти, що становило 1,72 мільйона барелів на день.

«Оскільки обидва хаби зазнали значних пошкоджень, величезна частина енергетичної логістики країни фактично виведена з експлуатації, створюючи вузьке місце, яке загрожує придушенням світових поставок у період підвищеної чутливості ринку», — акцентували аналітики.

Удари, продовжують журналісти, негативно впливають на фінансові перспективи Кремля. Зростання світових цін на нафту, спричинене конфліктом на Близькому Сході, спочатку забезпечило непередбачений прибуток для покриття зростаючого бюджетного дефіциту.

«Неможливість переміщати фізичні бочки значно притупляє цей потенційний приріст доходів. Оскільки війна вступає у свій п’ятий рік, зміщення акцентів на економічну інфраструктуру свідчить про перехід до війни на промислове виснаження, де здатність фінансувати військові операції безпосередньо пов’язана з цілісністю енергетичних терміналів», — пояснили інвестори.

Конфлікт продовжується щоденними ударами безпілотників і ракет сторонами. Експерти додають, що точність атак по балтійських портах створює серйозну структурну проблему для російської економіки, яку важко компенсувати лише ППО.

Так, інвестори уважно стежать за тривалістю ремонтних робіт у портах.

«Будь-яка тривала перерва в „Усть-Лузі“ та „Приморську“, ймовірно, призведе до перенаправлення світових потоків сирої нафти та збереження стабільного рівня цін на нафту в межах міжнародних нафтових еталонів», — йдеться у матеріалі.

Удари по балтійських портах — що відомо

Сьогодні, 29 березня, дрони атакували російський порт «Усть-Луга». Внаслідок удару сталася пожежа. Деталі щодо наслідків та збитків уточнюються. Як відомо, це один із найбільших морських терміналів Росії на Балтійському морі, через який здійснюється експорт нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу. Він розташований у Ленінградській області РФ, поблизу кордону з Естонією, та на відстані близько 1000 км від України. Це важливий тиловий логістичний вузол для противника.

Російські об’єкти були атаковані і 27 березня. Так, вночі пролунали вибухи у портах «Усть-Луга» та «Приморськ». Повідомлялося, що внаслдіок атаки дронів спалахнули пожежі. Це підтверджували, зокрема, супутникові знімки. Обидва порти, що примітно, є найбільшими в регіоні.

Дрони також атакували стратегічні порти РФ Усть-Лугу та Виборг 25 березня. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та яскраві спалахи в небі, а після — пожежі. Через атаку тимчасово зупиняли роботу аеропорту Пулково, а влада заявила про нібито збиття десятків дронів. Ці порти забезпечують значну частину експорту російської нафти.