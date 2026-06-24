Атаки на Москву напряму вдарили по Путіну: диктатор намагається стримати «бунт», але виходить погано

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль нарешті визнав ескалацію далекобійних ударів України по енергетичній інфраструктурі РФ. Втім, їхній вплив на постачання палива по території країни-агресорки суттєво применшують.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Президент-диктатор Росії Володимир Путін висловився, що ЗСУ здійснюють масштабні удари БпЛА і що ці дрони мають невизначений «масовий вплив». Він зухвало заявив, мовляв, мета цих атак — дестабілізувати російське суспільство, відвернути увагу від ймовірного просування окупантів на полі бою, а також поставити під сумнів дії збройних сил РФ.

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«Можливо, маючи на увазі зростальну нездатність російських військових захистити критичну інфраструктуру від ударів по всій Росії та окупованій Україні», — йдеться у звіті.

Окрім того, Путін спробував применшити ударні можливості України, брехливо заявивши, що «весь Захід працює» над сприянням цим атакам.

В ISW наголошують, що українські війська посилили свої далекобійні удари по енергетичних об’єктах Росії. Зокрема, атакували Московський НПЗ 18 червня. Своєю черго, Путін, ймовірно, намагається нечітко відповісти на стурбованість російського суспільства щодо ударів ЗСУ і критику, яка зростає, щодо нездатності Кремля відбити атаки.

Паливна криза в РФ

Кремлівські чиновники також визнали, що РФ стикається з дефіцитом палива, але вони навмисно не пов’язують це з посиленням української ударної кампанії.

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Зокрема, віцепрем’єр-міністр Олександр Новак заявив, що нібито ситуація на ринку пального складна, але керована. З його слів, уряд РФ вживає необхідних заходів для забезпечення стабільних постачань палива. Зокрема, було запроваджено повну заборону на експорт бензину та авіаційного палива. Москва також розглядає можливість заборони експорту дизельного палива та вносить зміни до податкового законодавства, щоб допомогти внутрішньому ринку впоратися з великим попитом на паливо.

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, мовляв, всі світові економіки, зокрема і Росії, відчувають вплив поточної волатильності цін на нафту. Втім, він навмисне використовує глобальні нафтові нестабільності, щоб виправдати дефіцит бензину в РФ, не визнаючи при цьому прямий вплив українських ударів по енергетичній інфраструктурі на внутрішній дефіцит палива.

В ISW зауважують, що російські чиновники запровадили обмеження на бензин у багатьох регіонах, що простягаються на схід аж до Камчатського краю, від початку червня 2026-го.

«Кремль, ймовірно, продовжуватиме боротися за рівномірне пом’якшення внутрішнього дефіциту бензину в короткостроковій та середньостроковій перспективі, враховуючи, що посилені українські удари по російській енергетичній інфраструктурі, ймовірно, продовжуватимуть загострювати дефіцит», — підсумували в Інституті вивчення війни.

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Нагадаємо, у Москві вже відкрито скаржаться на безпрецедентні атаки БпЛА. Представник МЗС країни-агресорки Родіон Мірошник висловив невдоволення через «масштабну серію повітряних атак». Посадовець нарікав, що південний схід Москви і Підмосков’я «прийняли основний удар».

Водночас мешканці Москви скаржаться на паливну кризу. У Раменському і Жуковському районах, у Дементьєві та Доніно фіксуються перебої з бензином на АЗС. На заправках, які працюють, черги від 40 хвилин. Йдеться і про завищені ціни на деяких точках — по 99,99 рублів за літр.

Дата публікації 13:47, 18.06.26 Кількість переглядів 182 "Ідіть шляхом зрадників": пропагандист Соловйов після атаки по Москві радить росіянам втікати із країни

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