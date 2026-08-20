Атаки на мотоциклах та радянські танки: західні союзники в Польщі відтворюють дії росіян

Інструктори НАТО імітують тактику армії РФ для тренування українців / Ілюстративне фото / © Associated Press

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У рамках міжнародної місії Operation Legio під керівництвом Норвегії західні інструктори відтворюють дії армії РФ на спеціально обладнаному полігоні у східній Польщі, щоб підготувати українських бійців до реальних бойових умов. Військові країн-партнерів використовують танки, квадроцикли та безпілотники для імітації ворожих атак, створюючи для воїнів ЗСУ сценарії, максимально наближені до реальних умов на фронті.

Про це пише Business Insider.

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Реалістичність навчання та ворожа тактика

Для створення достовірної картини бою союзники сформували спеціальний підрозділ протидії, який використовує надані Польщею радянські танки Т-72, бойові машини піхоти БМП-1 та іншу бронетехніку. Окрім важкого озброєння, умовний противник активно застосовує мотоцикли, всюдиходи та дрони, адже саме таку маневрену техніку росіяни зараз масово використовують для швидких несподіваних штурмів на передовій.

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Цікаво, що українські військові самі інструктують західних партнерів щодо актуальної поведінки росіян на полі бою, що дозволяє відтворити тактику ворога з максимальною точністю. Командир оперативної групи Legio бригадний генерал Атле Мольде наголошує, що союзники намагаються діяти на полігоні навіть вправніше за окупантів, щоб створити для бійців ЗСУ найскладніші умови тренування.

«Це старий військовий принцип. Тренуйся важко, воюй легко», — пояснив бригадний генерал Атле Мольде.

Обмін досвідом та адаптація до реалій фронту

Тренувальний табір Jomsborg у Польщі постійно оновлюється відповідно до вказівок української сторони: самі ж військові ЗСУ вирили там систему окопів, яка ідеально віддзеркалює справжні оборонні рубежі. За словами норвезького інструктора Йоргена, програма підготовки вимагає безперервного зворотного зв’язку від військових, які безпосередньо прибувають із зони бойових дій і діляться свіжим досвідом.

Ця співпраця стала повноцінним двостороннім процесом, адже західні інструктори не лише навчають українців стандартам НАТО та методам прийняття рішень, а й самі переймають унікальні навички сучасної війни. Норвегія розглядає цей навчальний центр як один із найважливіших інструментів для вивчення передових фронтових тактик, щоб згодом інтегрувати український бойовий досвід у власну військову доктрину.

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«Ми визначили це як український навчальний центр, тому ми вчимося один в одного», — зазначив офіцер з оперативної роботи майор Джон.

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