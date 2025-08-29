Атаки українських безпілотників на НПЗ: в ISW повідомили, що буде з бензином в Росії

Пожежа на одному з НПЗ РФ

Атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи в Росії призвели до нестачі пального та подорожчання бензину. Аналітики попереджають, що це пришвидшить інфляцію та погіршить економічну ситуацію у РФ.

За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), 28 серпня українські Сили безпілотних систем разом із підрозділами СБУ, ССО та ГУР вдарили по двох нафтопереробних заводах. Ударів зазнали Куйбишевський НПЗ у Самарській області, який переробляє до 7 млн тонн нафти на рік, та Афіпський НПЗ у Краснодарському краї з потужністю 6,25 млн тонн. Обидва підприємства виробляють бензин і дизель та забезпечують паливом російську армію. Начальник Українського центру боротьби з дезінформацією Андрій Коваленко наголосив, що саме ці заводи є ключовими для військових потреб Росії.

Окрім цього, 27 серпня уряд РФ оголосив про продовження заборони на експорт бензину. Для виробників її подовжили до 30 вересня, для не виробників — до 31 жовтня. У Росії ще до атак існували труднощі з постачанням пального, через що від 2022 року періодично вводилися обмеження на його експорт. Останні удари з боку України посилили дефіцит і призвели до різкого зростання цін на бензин у Росії та на окупованих територіях України.

Аналітики зазначають, що паливний дефіцит підвищить витрати бізнесу та населення і пришвидшить інфляцію.

Загалом російські воєнні блогери різко відреагували на удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Вони, зокрема, наголошували на слабкій роботі систем протиповітряної оборони поблизу стратегічних об’єктів та визнавали, що атаки дронів уже завдають відчутної шкоди нафтогазовій галузі Росії. Окремо блогери звертали увагу на те, що наслідки ударів починають відчувати та пересічні громадяни, адже ціни на бензин стрімко зростають, тоді як виробництво не встигає покривати внутрішній попит.

Крім критики, в інформаційному просторі звучали й пропозиції щодо посилення оборони: автори закликали передати більше повноважень мобільним групам ППО, а також забезпечити їх малокаліберною артилерією, переносними зенітно-ракетними комплексами та радарами для ефективного виявлення і знищення безпілотників.

Як підкреслюють аналітики ISW, удари по об’єктах у глибокому тилу залишаються однією з найбільш болючих тем для російського суспільства і водночас підривають довіру до здатності влади захистити критично важливу інфраструктуру.

«Російський інформаційний простір звинувачує російське керівництво у нездатності захистити російську військову інфраструктуру від ударів українських безпілотників протягом усього повномасштабного вторгнення Росії. Українські удари далекобійних безпілотників продовжують тиснути на цю наявну точку невралгії в російському інформаційному просторі», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, росіяни відчувають наслідки серпневих ударів по російських НПЗ. У деяких регіонах спостерігається дефіцит палива, а ціни на нього зростають. Зокрема, у Хабаровському, Приморському та Забайкальському краю, Іркутській області та в окупованому Криму черги на заправках, а бензин продають за талонами.