Атаки України паралізували порти РФ: у Ростовській області запровадили надзвичайний стан

Зерно / © Unsplash

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У Ростовській області Росії запровадили регіональний режим надзвичайної ситуації через зупинку роботи портів та порушення судноплавства в Азово-Чорноморському басейні внаслідок атак Збройних сил України.

Про це повідомляє DW.

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Відповідне розпорядження губернатор Ростовської області Юрій Слюсар оприлюднив 28 серпня. У документі зазначено, що надзвичайною визнали ситуацію, яка «склалася з 10 липня 2026 року».

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Російська влада заявила, що через удари по об’єктах логістичної інфраструктури у виробників накопичилися «значні обсяги сільськогосподарської продукції». На думку окупаційної влади, це може призвести до порушення «умов життєдіяльності» та «значних матеріальних втрат».

Керівницею робіт із ліквідації наслідків НС призначили міністерку сільського господарства Ростовської області Анну Касьяненко. Їй доручили стежити за ситуацією та інформувати виробників про надзвичайний стан і заходи, яких вживає влада.

Ще 11 липня повідомлялося, що після українських атак на російські судна РФ тимчасово обмежила судноплавство Донсько-Азовським каналом і через Керченську протоку, яка сполучає Азовське та Чорне моря.

За даними Reuters, отриманими від трьох джерел, це сталося після атаки України на 13 російських суден в Азовському морі, серед яких були десять танкерів.

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Раніше повідомлялося, що українські удари в Азовському морі суттєво обвалили російський експорт зерна.

Ми раніше інформували, що через масштабні атаки безпілотників на порти в Чорному морі російські зернові термінали змушені призупиняти роботу, а судновласники зазнають втрат через пошкодження своїх вантажних кораблів.

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