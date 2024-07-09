"АТЕШ" провів диверсію на залізниці у Ростові-на-Дону, яка з'єднує РФ та Маріуполь: які наслідки

Партизани попередили країну-терористку, що вони "продовжуватимуть боротьбу з окупантами всіма силами".
Партизан руху "АТЕШ" провів диверсію в Ростові-на-Дону, а саме він спалив релейну шафу на залізничній дорозі, яка з'єднує Росію та окупований Маріуполь.
Про це інформують на сторінці "АТЕШ" в Telegram.
"Цього разу біля населеного пункту Шахти. Це одна з основних залізничних магістралей у регіоні, що зв'язує Росію і Донецьку область України, відповідно активно використовується для транспортування військової техніки та особового складу в зону бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Вони також поділилися координатами залізниці: 47.679981, 40.186874
Партизани попередили країну-терористку, що вони "продовжуватимуть боротьбу з окупантами всіма силами, і кількість наших диверсій з кожним днем буде ставати дедалі більшою".
"Військовослужбовцям рф не варто розслаблятися ні на хвилину, наша помста за ваші злочинні дії буде страшною", - запевнили там.
Нагадаємо, партизани знайшли місце збирання бомбардувальників у РФ.
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