"АТЕШ" провів диверсію на залізниці у Ростові-на-Дону, яка з'єднує РФ та Маріуполь: які наслідки

Партизани попередили країну-терористку, що вони "продовжуватимуть боротьбу з окупантами всіма силами".

Партизан руху "АТЕШ" провів диверсію в Ростові-на-Дону, а саме він спалив релейну шафу на залізничній дорозі, яка з'єднує Росію та окупований Маріуполь.

Про це інформують на сторінці "АТЕШ" в Telegram.

"Цього разу біля населеного пункту Шахти. Це одна з основних залізничних магістралей у регіоні, що зв'язує Росію і Донецьку область України, відповідно активно використовується для транспортування військової техніки та особового складу в зону бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Вони також поділилися координатами залізниці: 47.679981, 40.186874

Партизани попередили країну-терористку, що вони "продовжуватимуть боротьбу з окупантами всіма силами, і кількість наших диверсій з кожним днем буде ставати дедалі більшою".

"Військовослужбовцям рф не варто розслаблятися ні на хвилину, наша помста за ваші злочинні дії буде страшною", - запевнили там.

Нагадаємо, партизани знайшли місце збирання бомбардувальників у РФ.

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