"АТЕШ" провів розвідку у штабі частини Повітряно-космічних сил у Петербурзі: є дані про офіцерів РФ – фото

Під час розвідки окрему увагу було приділено офіцерському складу частини.

Партизани руху "АТЕШ" провели розвідку штабу військової частини Повітряно-космічних сил Росії у Санкт-Петербурзі та зазначили точні координати об'єкта. Окрему увагу було приділено офіцерському складу.

Про це повідомила пресслужба партизанського руху.

"Агенти "АТЕШ" зацікавилися цим об'єктом досить давно. ВЧ 26934 була пов'язана з військово-космічними силами, а також займалася діяльністю, пов'язаною з вертолітними підрозділами", - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили точні координати військового об'єкта: 59.706401797986864, 30.37792226968436.

Координати штабу військової частини ПКС РФ у Санкт-Петербурзі / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Агенти також зауважили, що вони вивчили специфіку роботи підрозділу так і штабу.

"Особливу увагу ми приділили офіцерському складу. Нам відомо на якому автомобілі ви пересуваєтеся, де проживаєте і за якими маршрутами ходите", - наголосили партизани.

Нагадаємо, агент "АТЕШ" став членом 47-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку РФ, який розташовується на аеродромі "Балтимор" у Воронежі. Партизани виявили цілі для ЗСУ (фото).

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